美中貿易戰 專家：越南經濟面臨6風險

（中央社河內21日電）越南專家分析指出，美中貿易戰展開，越南經濟雖然受惠，但也會面臨6個風險，越南政府應密切掌握市場動態、及時採取因應措施，以化解危機並有效利用貿易戰所帶來的機會。

越南社會科學翰林院研究國際關係與世界經濟資深研究員丁功俊（Dinh Cong Tuan）表示，美國和中國爆發貿易爭端，對世界與區域經濟發展帶來衝擊，越南經濟因已深入全球供應鏈，因而受到影響。

丁功俊表示，美中貿易緊張局勢升溫，將加速外商轉向東南亞和印度等市場投資的趨勢，越南可能從中受惠，迎接大批外商投資，促進參與全球供應鏈的能力，創造更多就業機會。

丁功俊說，美國目前是越南最大出口市場，越南企業可利用美國對中國產品課重稅的機會，增加對美國市場的出口。此外，美中貿易戰爆發，將導致促進多邊合作趨勢，包括跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）將迅速獲得批准與生效，有利於越南經貿發展。

不過，丁功俊也點出6個美中貿易戰對越南經濟帶來的風險。他分析，目前美中互徵巨額關稅的產品範圍較小，短期內對越南出口的影響不太大，但若美中貿易戰持續延燒與擴大，越南經濟因已深入參與全球供應鏈，將面臨不少衝擊。

他擔心美國若擴大貿易保護主義，越南對美貿易目前呈現順差，未來不排除越南商品也被徵收高額關稅。

此外，美中貿易戰將產生外資轉向東南亞的趨勢，但越南若不做好投資許可評估，可能會接受技術落後且導致環境污染的投資案。

另外，中國商品由於無法輸入美國，可能會設法假造越南等國原產地以逃避美國關稅，將引起長期性貿易風險。

美中貿易戰也會導致世界貨幣市場出現異動，對越南經濟產生不利影響；美中貿易戰還加速形成雙邊和多邊合作機制，因應上述衝擊，越南需要做好準備及提高能力。

關於越南如何因應美中貿易戰爭，丁功俊認為越南政府應維持宏觀經濟穩定，促進出口成長，採取靈活貨幣政策，密切掌握世界市場動態，主動尋找其他更穩定有利的出口市場。

他認為越南政府應做好準備及提高外資提案評估能力，以迎接新的外資投資浪潮，及時化解美中貿易戰帶來的危機。（編輯：施燕飛）1071121