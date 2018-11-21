台聚：第4季乙烯價跌 明年供應寬鬆

（中央社記者韋樞台北21日電）聚乙烯(PE)產品大廠台聚表示，今年前3季原物料乙烯相對高價，現貨價甚至高於一般PE國際行情，經營辛苦，但第4季受貿易戰影響，買氣不振乙烯價跌，美國乙烯將供應寬鬆。

台聚公司今天舉行法說會，台聚表示，今年前3季亞洲乙烯供貨吃緊，現貨價甚至高於一般PE國際行情，台聚雖有品牌優勢，仍飽受高成本壓力，前3季相關產品銷量較去年同期略減3.4%。

展望未來第4季到明年首季，台聚指出，今年油國組織OPEC聯合減產行動將支撐油價，但美中貿易衝突以及強勢美元，恐影響新興國家對原油的需求，未來油價走勢不確定性仍高，以目前情勢研判，不排除原油價格有走弱的可能。

至於乙烯量價變化方面，台聚認為，第4季美中貿易衝突下，大陸塑化買氣不振，現貨乙烯價格大跌。預估明年亞洲地區輕裂廠歲修較今年少，中國對美課徵高關稅下，將使得美國乙烯出口大陸成本大增，轉售台灣機會大增，供應面預估會較2018年寬鬆。至於乙烯下游衍生物受中美貿易衝突影響程度，有待進一步觀察。

在PE產品方面，台聚說，從10月初起乙烯價格大跌，PE則小跌，乙烯醋酸乙烯酯(EVA)價格相對有撐，相對的，乙烯與PE、EVA利差轉趨樂觀；值得注意的是，北美PE新產能陸續投產，將持續對亞洲石化業帶來相當大的壓力。（編輯：林沂鋒）1071121