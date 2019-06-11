鴻海經營委員會9成員亮相 坦言未來景氣臨挑戰

鴻海集團11日下午在土城總部召開首次自辦法人說明會，新董事候選人劉揚偉（中）宣布9人組成的經營委員會，在運作模式上，經營委員會審核後、由董事會做最後決策，這是新的經營模式，由經營委員會領導鴻海集團。中央社記者王飛華攝 108年6月11日

（中央社記者鍾榮峰台北11日電）鴻海新設經營委員會9位成員今天下午首次亮相，成員之一劉揚偉表示，未來景氣將是鴻海集團面臨的主要挑戰，在美國投資會按照計畫進行。

鴻海今天下午在土城總部召開首次自辦法人說明會，會後召開記者會，9人組成的經營委員會成員首次曝光。

經營委員會中包含4位新任一般董事候選人，鴻海副總裁兼亞太電信董事長呂芳銘、鴻騰六零八八精密科技主席盧松青、鴻海S次集團總經理兼京鼎董事長劉揚偉、工業富聯副董事長李傑。

此外還包括鴻海集團副總裁暨集團總財務長黃秋蓮、夏普董事候選人林忠正、鴻海B次集團負責人姜志雄、富士康執行總經理林政輝、鴻海財務長黃德才。

談到設立經營委員會，劉揚偉指出，鴻海規模相對複雜、產品線廣，具備複雜龐大的事業體，需要多人分別對事業體充分掌握，需要適當溝通與協調的機制。

他指出，鴻海內部認為經營委員會有溝通協調的必要性，此外鴻海過去也有運作類似經營委員會的影子，定期部門負責人常跟鴻海董事長郭台銘開會，相關會議性質就類似經營委員會，只是沒有組織定位，現在要把活動組織正式化、系統化。

劉揚偉指出，未來經營委員會每週將召開一次，重大議案需要經過三分之二委員通過，送交董事會決策。

對於第3季營運狀況，黃德才表示，不針對財務進行預測，不過第3季通常是傳統產業旺季，但今年需觀察外部環境衝擊，美中貿易衝突詭譎難測，目前到5月份，集團維持穩定成長趨勢，但客戶也針對外部環境研究穩定計畫，鴻海集團內部仍審慎應對。

對於外部美中貿易衝突，劉揚偉指出，美中貿易戰下，美國總統川普對某些國家提出加徵關稅措施，目前仍難以預測針對哪些國家做調整，集團緊密注意川普未來發展。

劉揚偉表示，未來景氣將是鴻海集團面臨的主要挑戰，鴻海身為世界一份子，一定會受到影響。

劉揚偉指出，川普「變化多端、難以捉模」，集團會做好最壞的打算，提高警覺，面對未來的變化。

媒體問及若蘋果（Apple）或華為（Huawei）生產調整後的影響，劉揚偉指出，轉單效應有不同狀況，包括不同品牌客戶之間的訂單轉動，可能有一消一長的狀況。

在美國投資部分，劉揚偉表示，鴻海集團在美國投資會依照階段進行，因為美國投資是在美國建立供應鏈的重要一環，包括顯示器技術、伺服器、以及車用控制器產品等，若第一階段完成後，預估最快2020年可量產。他說，相關布局會按照原先在美國規劃要求，全力做好準備。

媒體問及夏普（Sharp）社長戴正吳未出現在經營委員會名單內，劉揚偉表示，戴正吳名列董事會名單上，經營委員會做好溝通協調，結果呈報給董事會，透過董事會機制做成決策，戴正吳會在新任董事會執行董事應有的權力。

媒體問及郭台銘未來在新任董事會的角色，劉揚偉表示，未來郭台銘會以董事的角色，執行董事賦予的權力，未來郭台銘在新任董事會扮演的角色，等到6月21日股東會之後，郭台銘將會是新的董事會成員。（編輯：楊凱翔）1080611