製造業景氣燈號連7藍 受美中貿易戰影響

（中央社記者潘姿羽台北2日電）台經院今天發布5月製造業景氣燈號，由於美中貿易談判突生變數，雙方互相加徵關稅，增添全球經貿不確定性風險，製造業景氣信號值較上月減少0.60分，燈號連續第7個月亮出代表衰退的藍燈。

製造業續亮藍燈，台經院分析，主因是受到5月美中貿易紛爭升溫、國際原物料價格走緩、比較基期偏高等因素影響，出口與外銷訂單皆呈現連續7個月負成長態勢，進口與工業生產指數年增率再度由正轉負，因而拖累原物料投入面、需求面與售價面指標，製造業景氣信號值也走跌，降至9.12分。

儘管G20峰會中，美中雙方領袖達成重新恢復貿易協商的共識，台經院指出，短期有助於緩和5月以來雙方貿易衝突的情勢，但還沒見到雙方達成最終協議前，不確定性只是往後延，如果後續協商不順利，美國可能再度使用關稅或出口管制等制裁手段迫使中國屈服，美中貿易協商恐再現僵局，打擊企業投資信心。

至於5月產業表現，台經院指出，機械設備業方面，美中貿易戰火再度延燒，美國制裁中國科技業，引發全球企業恐慌，投資意願下滑，中國對台灣機械業的採購訂單下滑更為嚴重，東協對台灣的機械業需求也明顯減弱，使得機械產品出口、外銷訂單與生產指數皆呈現雙位數負成長，拖累需求面與原物料投入面指標，因此5月機械設備業景氣燈號續為衰退的藍燈。

半導體產業方面，台經院表示，受到高階智慧手機銷售不佳，且美中貿易紛爭抑制終端需求，使得廠商庫存水位偏高，也影響了晶圓代工、封測、被動元件等接單與生產，5月電子零組件生產與電子產品外銷訂單年增率續呈負成長，半導體業景氣表現則與上月相似，景氣燈號續為衰退藍燈。（編輯：張均懋）1080702