台積電法說會報喜 股價創除息後新高

晶圓代工廠台積電第3季營運展望樂觀，預期在智慧手機與高效運算等平台銷售全面成長帶動下，季營收可望達91億至92億美元，將季增18%。（中央社檔案照片）

（中央社記者張建中新竹19日電）台積電法人說明會釋出正面訊息，不僅下半年7奈米訂單相當滿，業績可望逐季攀高，並將加速5奈米產能建置，激勵股價開盤跳空漲5.5元，達259.5元，創除息後新高價。

晶圓代工廠台積電第3季營運展望樂觀，預期在智慧手機與高效運算等平台銷售全面成長帶動下，季營收可望達91億至92億美元，將季增18%，隨著產能利用率回升，毛利率將攀高到46%至48%，拉升4個百分點。

在智慧手機與高效運算需求持續強勁，台積電看好第4季業績可望較第3季再成長。因應5G與高效運算客戶需求，台積電決定加速5奈米產能建置，今年資本支出將高於原訂的110億美元規模。

台積電營運展望樂觀，振奮市場信心，美國存託憑證（ADR）大漲1.56美元，漲幅達3.75%，台積電今天股價同樣表現強勁，開盤跳空達新台幣259.5元，漲5.5元，漲幅2.17%，創除息後新高價。（編輯：張均懋）1080719