發展綠色金融 金管會鼓勵金融業投資綠能

（中央社記者劉姵呈台北6日電）根據統計，至今年6月底，銀行對綠能產業放款餘額逾新台幣1.1兆元，且保險業投資再生能源電廠金額達98億元；金管會主委顧立雄今天表示，鼓勵金融機構透過專案融資、直接投資等方式，讓綠能資金逐步到位。

金融監督管理委員會近年積極發展綠色金融，根據統計，截至今年6月底止，銀行對綠能科技產業放款餘額超過1.1兆元，且已核准保險業資金投資共8家再生能源電廠，規模達到98億元；另外，截至今年10月底止，綠色債券已發行32檔，合計規模達738億元，並於2017年12月發布「台灣永續指數」。

顧立雄今天出席「2019台北綠色債券國際研討會」致詞時表示，面對全球溫室氣體減量趨勢與達成非核家園願景下，政府2025年政策目標，再生能源發電占比要達20%。

顧立雄指出，2018年國際綠色債券資金運用於再生能源的比率高達35%，今年上半年更超過40%，且台灣的綠色債券資金也有高達46%的比率，用途為太陽光能、離岸風電及水力發電等再生能源項目，可見資本市場對再生能源發展的重要性。

他會後受訪也表示，全世界目前都相當重視綠色債券及綠能發展，況且台電也正要轉型朝向再生能源，為了因應太陽能光電以及離岸風電，有任何在資本市場籌資的需求，金管會都會給予鼓勵與支持。

顧立雄說，從保險業投資、到銀行透過專案融資，一開始是由外商銀行主導，現在也看到民營銀行加入，像是國泰世華銀行、富邦銀行等都有興趣；再來就是泛公股銀行，透過經驗的累積，有相當程度的風險控管經驗，大家就願意投資。

顧立雄表示，鼓勵金融機構透過專案融資、直接投資或是在資本市場籌資，讓綠能資金逐步到位，像是保險業可運用資金很多，樂見他們作妥善的評估。

另外，他也提到，金融業在資本市場發債綠色債券，這樣對離岸風電來說能提供更友善的環境，就可籌措所需龐大資金。（編輯：楊凱翔）1081106