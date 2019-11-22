全台最大鹽田光電場生態共榮 黑面琵鷺也來報到

位於嘉義布袋鹽田的台灣艾貴義竹發電廠，是台灣目前最大生態與光電結合的地面型案場，留有30%面積為生態保育區，完工後仍能看見黑面琵鷺、小燕鷗、黑尾鷸等保育類鳥類棲息。（韋能能源提供）中央社記者廖禹揚傳真 108年11月22日

（中央社記者廖禹揚台北22日電）台灣地狹人稠，再生能源設置面臨場域難尋及生態保育問題，目前全台最大的鹽田太陽光電場，也力求達成生態共榮目標，在完工後，仍能觀察到黑面琵鷺等保育類鳥類在案場棲息。

政府推動再生能源發展，太陽光電部分目標在2025年達到20GW目標，除進度較快的屋頂型光電，經濟部能源局也盤點鹽業用地、嚴重地層下陷區、水域空間、掩埋場、污染土地等潛在設置地區，朝多元利用增加土地價值方向發展，其中代表性成功案例包括嘉義布袋鹽田及台南樹谷園區滯洪池案場。

美商韋能能源子公司台灣艾貴投資新台幣25億元在嘉義布袋鹽田的設置的台灣艾貴義竹發電廠，是台灣目前最大生態與光電結合的地面型案場，為維護當地生態，80公頃案場僅使用約55.4公頃，裝置容量70.2MW，年發電量約8750萬至1億度，可減少6萬噸溫室氣體排放。

韋能能源執行董事胡根地表示，此案場面積有30%留作生態保育區，保留既有水域，並保留鹽田遺跡外，也和中華鳥會與相關學者合作，持續進行生態監測調查，保留區東側地勢較高處也將整復為生態島，以利較小型的鷸鴴科鳥類築巢。

特別的是，由於設置太陽光電模組區域地勢較低，此案場採架高設計，離地約3到4公尺，高於民國100年重現期洪水水位，除避免模組損壞，還可滿足周遭魚塭排水需求，積水帶來的小魚蝦，也成為候鳥覓食的新據點。

根據生態調查報告，今年上半年共有98隻次保育類鳥類在案場內棲息，包括瀕臨絕種保育類黑面琵鷺，以及小燕鷗、黑尾鷸等保育類鳥類。

韋能能源目前在台灣案場共有7個案場建置完成或正在開發中，估約投入150億元，總裝置容量逾341MW，其中以盛力能源知本發電廠202.4MW最大，建置完成後有望成為東亞具指標性的最大單一太陽光電場。

位於台南樹谷園區公滯一、二滯洪池則是全國最大滯洪池光電案，由面板大廠友達光電主導建置，使用高效率模組，將覆蓋水域面積從50%上限縮減至32%，並以錨錠施工工法克服滯洪池較劇烈的水位變化，一年約可發794萬度電，減少4373公噸碳排放。

能源局副局長李君禮指出，在滯洪池建置太陽光電較不會碰到生態問題，同為水面型光電設置場域的埤塘則相對有挑戰，例如全台擁有最多埤塘的桃園地區，許多埤塘都有百年以上歷史，已形成生態系，目前已有8口埤塘設置太陽光電以進行生態影響觀察，後續會依調查結果訂定埤塘設置太陽光電相關標準。（編輯：林孟汝）1081122

新加坡商韋能能源子公司台灣艾貴投資新台幣25億在嘉義布袋鹽田的設置的台灣艾貴義竹發電廠，特別以瀕臨絕種的保育類黑面琵鷺做為設計圖像。圖為案場鳥瞰圖。（韋能能源提供）中央社記者廖禹揚傳真 108年11月22日