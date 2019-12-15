更多編輯台推薦新聞：
早安世界》南迴拓寬工程23日通車 台東至屏東省半小時
早報

早安世界》南迴拓寬工程23日通車 台東至屏東省半小時

影片／海龜背感測器 大幅提升海水溫度長期預測精確度
科技

影片／海龜背感測器 大幅提升海水溫度長期預測精確度

2019台灣設計100 中央社文化+雙週報入選
文化

2019台灣設計100 中央社文化+雙週報入選

專題／返校真實上演 美麗島被關押刑求最慘教師紀萬生
政治

專題／返校真實上演 美麗島被關押刑求最慘教師紀萬生

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

中火再度被罰 台電將盡速提第2次訴願

最新更新：2019/12/15 14:40

（中央社記者廖禹揚台北15日電）台中火力電廠因持續使用生煤，遭台中市政府開出第2張罰單，台電表示，中市府裁罰於情理法都說不過去，會比照第1次開罰時，於內部程序完成後盡速提出訴願。

台中市政府3日以中火生煤用量超過規定，開出300萬元罰單，並限期10日內改善；14日因中火仍超量使用生煤再次開罰，限期23日前完成改善，若未改善，將持續按次開罰。

台電副總徐造華對中央社記者表示，台電針對第一次裁罰，已在9日提出訴願，台中市府依規定須在3個月內回覆；至於14日開出的第2張裁處書，徐造華說，已在進行內部程序，會在程序完成後正式提出。

徐造華表示，台中市府這次裁罰，無論就情、理、法都不應該，他指出，中火今年生煤使用量已較許可證上的1600萬噸大減300萬噸，是史上最高減煤量，「台電已經那麼努力還被罰，真是情何以堪」，且台中市府以一紙「誤繕」公文，就說原本發出的許可證有問題，也並不合法。

依目前態勢，台中市府可能在24日對中火開出第3張罰單，徐造華強調，台電負有穩定供電責任，會衡酌對穩定供電的影響，盡量配合市府要求，但若真的無法配合，會據理提出行政救濟。

徐造華表示，在供電穩定前提下，中火明年會以2014年許可量2100萬噸減煤4成，也就是1260萬噸以下目標努力，實際用量須視供電狀況而定，若台中市府有其他不同意見或要求，台電也會積極溝通。（編輯：黃國倫）1081215

延伸閱讀
中火再遭罰台電擬提救濟 盧秀燕：不因恐嚇退縮台電：不解中火哪裡違法 擬提行政救濟中火又挨罰 台電：108年用煤量已大減300萬公噸

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報