中火再度被罰 台電將盡速提第2次訴願

（中央社記者廖禹揚台北15日電）台中火力電廠因持續使用生煤，遭台中市政府開出第2張罰單，台電表示，中市府裁罰於情理法都說不過去，會比照第1次開罰時，於內部程序完成後盡速提出訴願。

台中市政府3日以中火生煤用量超過規定，開出300萬元罰單，並限期10日內改善；14日因中火仍超量使用生煤再次開罰，限期23日前完成改善，若未改善，將持續按次開罰。

台電副總徐造華對中央社記者表示，台電針對第一次裁罰，已在9日提出訴願，台中市府依規定須在3個月內回覆；至於14日開出的第2張裁處書，徐造華說，已在進行內部程序，會在程序完成後正式提出。

徐造華表示，台中市府這次裁罰，無論就情、理、法都不應該，他指出，中火今年生煤使用量已較許可證上的1600萬噸大減300萬噸，是史上最高減煤量，「台電已經那麼努力還被罰，真是情何以堪」，且台中市府以一紙「誤繕」公文，就說原本發出的許可證有問題，也並不合法。

依目前態勢，台中市府可能在24日對中火開出第3張罰單，徐造華強調，台電負有穩定供電責任，會衡酌對穩定供電的影響，盡量配合市府要求，但若真的無法配合，會據理提出行政救濟。

徐造華表示，在供電穩定前提下，中火明年會以2014年許可量2100萬噸減煤4成，也就是1260萬噸以下目標努力，實際用量須視供電狀況而定，若台中市府有其他不同意見或要求，台電也會積極溝通。（編輯：黃國倫）1081215