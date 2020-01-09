國銀2019前11月中小企業放款超標 挑戰近5年新高
最新更新：2020/01/09 19:24
（中央社記者劉姵呈台北9日電）金管會今天公布，截至2019年11月底止，國銀對中小企業放款總餘額達新台幣6兆7947億元；累計前11月放款餘額，較2018年底增加3567億元，目標達成率高達132%，有望挑戰近5年新高。
金融監督管理委員會銀行局表示，截至2019年11月底止，國銀對中小企業放款餘額達6兆7947億元，較10月底增加495.03億元；累計前11月放款餘額，較2018年底增加3567億元，整年度目標為2700億元，達成率高達132%。
銀行局主秘童政彰表示，統計近5年來放款增加金額，2015年為2909億元，2016年為2792億元，2017年增加最多為3670億元，2018年則為3355億元，目前僅剩下1個月，預估2019年全年有望挑戰近5年來最高紀錄。
銀行局統計，去年11月底中小企業放款餘額占全體企業放款餘額比率為61.74%，占民營企業放款餘額比率為64.48%，分別較10月底比率增加0.20個百分點及0.12個百分點；另去年11月底中小企業放款平均逾期放款比率為0.36%，為歷史新低，較10月底減少0.03個百分點。
銀行局表示，去年前11月國銀對中小企業放款較2018年底新增金額前3大銀行，依序為土地銀行增加592億元、合庫銀行增加328億元、國泰世華銀行增加319億元；放款較2018年底衰退最多前3大銀行，依序為台中銀減少88億元、星展銀行減少48億元及遠東商銀45億元。
另一方面，除了放款金額增加，放款戶數也提升，銀行局指出，去年前11月放款戶數較2018年底增加3萬5000戶，目前總戶數已高達28萬4000戶。
銀行局表示，將持續鼓勵銀行在兼顧風險控管下，對中小企業提供必要的營運資金，以營造有利中小企業融資環境。（編輯：蘇志宗）1090109