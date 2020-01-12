台積電16日法說 台股封關前重頭戲

（中央社記者韓婷婷台北12日電）台股權王台積電預計16日舉行法說會，公布去年第4季營運成果及本季展望，能否繼股王大立光之後再為台股釋出利多，成為封關前重頭戲。

台股雙王大立光及台積電趕在農曆年封關前舉行法人說明會，被視為台股紅包行情多頭火種。繼大立光9日法說會釋出偏多訊息後，台積電在16日接棒舉行法說會，將由董事長劉德音和總裁魏哲家聯袂出席。除了第4季財報表現外，最重要的是2020年全年景氣展望，外資關注台積電能否給投資人過年大紅包。

台積電2019年第4季營收首度衝破新台幣3000億元表現超預期，並改寫單季歷史新高紀錄；去年總營收約1.07兆元，成長3.7%，同創歷史新高，且連2年營收破兆元。

法說會上除揭露半導體景氣趨勢外，預計包括台積電在先進製程，尤其5奈米量產時程。美國計劃將「源自美國技術標準」從25%比重調降至10%、調整海思供應比重及是否赴美設廠等，預料都是法人關注重心。

法人預期，第1季為蘋果（Apple）傳統備貨淡季，加上重要客戶海思母公司華為海外市場流失，不過，今年第1季在聯發科與超微（AMD）需求強勁支撐下，台積電營運表現可望淡季不淡，有機會與去年第4季持平，維持在營運高檔水準。

受惠5G與高效運算需求強勁成長，法人看好，台積電7奈米製程業績可望持續成長，5奈米製程也將量產挹注業績，今年總營收將可高度成長達15%至20%水準，續創歷史新高紀錄。

法說前美系外資看好晶圓代工廠台積電2020年表現，隨著供應鏈庫存回復正常、進入5G週期，預估台積電今明年獲利將成長30%、11%，維持買進投資評等，目標價調高到380元。（編輯：鄭雪文）1090112