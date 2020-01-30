蘋果財測考量武漢肺炎 武漢供應鏈有替代方案

（中央社記者鍾榮峰台北30日電）中國武漢肺炎疫情嚴峻，蘋果執行長庫克不諱言指出，今年第1季財測有考量疫情不確定因素，蘋果在武漢有供應鏈夥伴，不過蘋果也有其他供應商可採取替代方案。

中國武漢肺炎病毒疫情蔓延，國外科技網站MacRumors引述蘋果執行長庫克（Tim Cook）接受媒體採訪表示，對於2020年會計年度第2季財測營收的區間擴大，主要是反映新型肺炎病毒影響的不確定因素。

觀察供應鏈，庫克指出，蘋果在中國武漢地區有供應鏈夥伴，這些夥伴也都有其他的供應鏈可採取替代方案，蘋果會確保供應鏈無虞。

在中國直營店部分，蘋果正縮減營業時間、定期消毒、並檢視員工狀況，根據外媒報導，蘋果在中國的直營店已有1家停止營業，在中國直營店營收有趨緩的跡象。

庫克也指出，蘋果已經開始限制人員到中國疫情地區出差，僅進行關鍵緊要的商務旅行。

蘋果在台灣時間29日公布財報和財測，展望2020會計年度第2季（截至今年3月底），蘋果預期當季營收約630億美元到670億美元，毛利率在38%到39%區間。

2020會計年度第1季（截至去年12月28日）蘋果當季營收918.19億美元，較上一年同期843.1億美元成長8.9%，創歷史單季新高，稅後獲利222.36億美元，較上一年同期199.65億美元增加11.3%，當季每股稀釋純益4.99美元，優於上一年同期EPS 4.18美元，當季獲利和每股稀釋純益也創歷史單季新高。法人表示蘋果表現優於預期。

從全球市場來看，蘋果當季國際市場銷售額占整體營收比重約61%。

從產品線來看，其中當季iPhone營收559.57億美元，較上一年同期519.82億美元增加7.64%，占當季整體營收比重達60.9%，當季iPhone營收表現是歷史單季次高，其中iPhone 11系列成為去年12月每週的最佳iPhone銷售機種。另外蘋果當季服務營收達到127.15億美元，創歷史單季新高。（編輯：鄭雪文）1090130