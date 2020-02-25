環署撤銷裁處中火案 市府：違法撐腰越俎代庖

（中央社記者郝雪卿台中25日電）環保署今天依法撤銷台中市政府裁罰台中火力發電廠案，市府除了表達失望與無奈，也質疑環署為台電撐腰，違法並越俎代庖撤銷中火裁處，顯然不考量中火排放污染物影響居民健康。

行政院環境保護署今天發布新聞稿表示，台中市環保局對中火在108年12月間，認定全廠生煤年使用量超過許可證核定量，3次以違反空污法告發，並廢止2部發電機組許可證的相關處分案，經查並不具備違規事實，因此依法撤銷。市府今天晚上回應，深表遺憾、失望與無奈。

市府表示，環保署此舉與訴願法及行政訴訟法等相關規定不符。行政處分的適法性及妥當性救濟，依規定應循訴願及行政訴訟程序。而中火已針對環保局的行政處分提出訴願，正由市府訴願審議委員會審理中，應待行政訴願（訟）判決結果出爐，再辦理後續相關事宜。

市府認為，姑且不論環保署不是這件處分案的訴願管轄機關，應無權認定環保局行政處分是否違法；就算環保署想依據行政程序法117條撤銷處分案，同法源但書也規定，對公益有重大危害者不得撤銷。

市府進一步質疑，環保署為台電撐腰，違法並越俎代庖撤銷中火裁處，顯然不考量中火排放污染物，會影響中部地區居民健康，令人錯愕，也失去環保署應有立場。

市府強調，中火是全國最大發電廠，過去數十年來，發電貢獻度也最大，近期在中市府團隊努力督促下，中火減煤已初見成效，空氣品質也較往年改善，請中央勿罔顧中部民眾健康，才是人民福祉。（編輯：洪學廣）1090225