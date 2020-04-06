國銀受理紓困貸款逾2千件 申請額破300億元

（中央社記者劉姵呈台北6日電）金管會主委顧立雄今天表示，已督導各銀行執行紓困措施，並訂定獎勵方案鼓勵銀行展現辦理效率。至4月1日止，全體國銀辦理紓困貸款達2033件，申請額度為新台幣304.31億元。

行政院今天下午召開「融資貸款協助說明」記者會，金融監督管理委員會主委顧立雄於會中表示，已督導各銀行執行紓困措施，包含處理授信回存問題、降低債務協商門檻促進達成債務協商、防止銀行雨天收傘。

顧立雄強調，受疫情影響企業，只要表達有繼續營運的意願，債務都可展延至2021年12月底。其他實際作為包括銀行不徵提負責人或實際經營者以外的人擔任保證人；另會加速銀行受理紓困振興貸款案件時效，以及在緩繳、展延期間保證不影響申請戶的信用紀錄等。

同時，顧立雄說，金管會已建立紓困專區網頁，揭露紓困振興貸款相關資訊，將於每周三、周五更新銀行辦理紓困振興貸款彙整資訊。

另外，為鼓勵國銀加速辦理紓困振興貸款，顧立雄表示，已訂定獎勵方案鼓勵銀行展現辦理效率，績優銀行除可獲得表揚外，並將提供業務方面獎勵措施。

針對此次獎勵範圍，他進一步說明，包括銀行辦理各部會紓困、銀行自辦紓困方案，評分標準分為金額組、件數組及效率組。其中，效率組方面，除了核貸天數外，辦理流程是否採電子化方式也會列為審查項目，辦理期間為3月1日起至9月30日止，共計2期。

金管會也公布最新統計，截至4月1日止，全體國銀配合辦理各項紓困貸款情形，受理件數共達2033件，申請額度共約304.31億元；其中，已核准的有407件，額度共計為61.65億元。

進一步觀察銀行辦理紓困狀況，公股行庫合計受理1404件，申請額度199.37億元；其中，已核准317件、核准金額41.17億元。民營銀行合計受理629件，申請額度104.93億元；其中，已核准有90件、核准金額20.47億元。

因應武漢肺炎疫情衝擊經濟與產業，行政院2日宣布加碼特別預算共1500億元，整體紓困規模達1兆500億元。行政院長蘇貞昌並指示「紓困的陳時中」、政務委員龔明鑫與財經部會，每天說明紓困方式。（編輯：林孟汝）1090406