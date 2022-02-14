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假期干擾貨運表現 華航1月營收月減15%

2022/2/14 16:15
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（中央社記者蔡芃敏台北14日電）華航1月營收新台幣142.55億元，月減15.74%，年增57.86%。華航說明，1月有元旦、春節等假期，影響出貨量，貨運營收較去年12月衰退，連帶影響元月整體表現。

華航去年12月貨運營收創新猷，高達154.27億元。今年1月貨運收入至127.76億元，雖出口艙位需求穩健強勁，艙位維持高裝載率，運價續居高檔，但元旦假期、春節影響商品出貨步調，加上去年12月基期高，致1月貨運收入月減約17%。

1月客運收入6.78億元，較去年12月增加15.11%。華航說明，元月適逢農曆春節，返台過年旅客湧現，客運收入成長，又以兩岸航線載客量增加最多。

展望後市，華航表示，預期空運市場艙位仍供不應求，貨運運價可維持相對高檔水準。華航除配合市場需求，爭取半導體機台、電商、消費性電子產品設備等，並配合短期高價包機需求，爭取最佳營收表現。

客運部分，華航指出，將視各國邊境管制規定、市場需求及台灣防疫政策，隨時滾動式檢視調整航班計畫。（編輯：黃國倫）1110214

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