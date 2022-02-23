前鎮科技產業園區前瞻大樓啟用 打造科技產業聚落

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（中央社記者蔡孟妤高雄23日電）前鎮科技產業園區前瞻大樓今天完工啟用，經濟部長王美花說，預計園區產值可因此從新台幣700億元提升到1200億元，且未來10年都會依此模式，持續對園區廠房設備規畫更新。

為擴大吸引投資，前鎮科技產業園區2019年向中央爭取前瞻基礎建設24億元，新設2棟標準廠房與1棟聯合辦公大樓，今天舉行揭牌啟用典禮，王美花、高雄市長陳其邁及立委賴瑞隆、林岱樺等人出席。

王美花說，園區成立已逾55年，一些標準廠房都已老舊，但現在的廠商都是科技廠商，所以園區爭取前瞻建設預算新建3棟建物，可增加更多廠商進駐，預估產值可從700億元提升到1200億元。

王美花說，許多廠商陸續回來投資台灣，土地需求大，未來10年會循此模式持續規劃更新建設，讓更多科技廠商找到據點，有科技產業聚集效果。

陳其邁說，3棟新建廠房、大樓，3年完工啟用，行政院展現高效率，而這樣的園區更新做法，不但讓容積、設備增加，有利廠商進駐，也增加地方產業發展及就業機會，預估5年內可達到1200億元產值、2萬6000個就業機會。

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陳其邁說，中央和地方政府會攜手做廠商後盾，市府也提供單一窗口，協助解決各項投資問題，目標是努力打造高雄成為先進半導體製程及亞洲高階製造中心。

賴瑞隆表示，前鎮科技產業園區是全球首座加工出口區，歷經時代變化，產業更迭，必須提升園區的設備與組織，才能因應產業轉型。今天揭牌的新大樓，預定進駐廠商已有7家，投資金額逾百億元，未來更有望帶動供應鏈千億元以上周邊效益。（編輯：黃世雅）1110223