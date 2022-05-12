9成消費者常在電商平台網購 5大平台出列

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（中央社記者鍾榮峰台北12日電）資策會MIC調查顯示，高達9成消費者常在綜合型電商平台網購，平台黏著度高，消費者常用前5大B2C平台，依序是蝦皮24h、momo、PChome 24h購物、Yahoo購物中心、東森購物。

資策會產業情報研究所（MIC）今天公布調查2021年零售電商消費者行為結果，高達9成消費者常在綜合型電商平台網購，超越實體零售網購通路（35%）與第三方外送平台（28%）等，有8成消費者常用的網購平台數量集中在3個內，反映出平台黏著度的重要性。

針對綜合型電商，MIC調查顯示，消費者常用前5大B2C平台，依序是蝦皮24h（61%）、momo（59%）、PChome 24h購物（43%）、Yahoo購物中心（23%）與東森購物（12%）。

MIC調查也顯示，92%消費者有行動購物習慣，最大宗消費者愛用的網購平台App是蝦皮購物（64%），其次依序是momo購物（40%）、PChome 24h購物（27%）、Yahoo購物中心（14%）與PChome商店街（11%）。

資策會MIC產業分析師陳冠文表示，未來電商勝出關鍵除了掌握不同族群使用偏好，仍得回歸6大原則，包括品牌品項獨家性、良好逛店體驗，如介面設計與搜尋精準度、便利快速的結帳流程、符合消費者預期的物流配送穩定度、商品庫存充足度，以及有感的促銷手法。

觀測台灣消費者在境外平台的購物行為，MIC表示，去年前5名依序是淘寶/天貓（19%）、日本樂天（8.4%）、美國Amazon（6.6%）、日本Amazon（5.9%）與美國iHerb（4.9%）。

陳冠文表示，除了COVID-19疫情影響海空運，多數消費者已能在國內平台購買需要的國外商品，或有其他海外代購管道，不一定需要使用境外平台。

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觀察網購服務功能，陳冠文表示，結帳方便性與價格依舊是消費者最重視的關鍵，其次也有25%以上的消費者重視「看、找、逛」的數位科技功能；18歲至25歲的年輕族群更在乎個人化、互動、體驗服務，56歲至65歲族群較重視便利的商品說明與搜尋功能，值得業者留意。

MIC此次調查在去年10月進行，採網路調查，為期1個月，有效樣本數2500份，在95%信賴區間下，抽樣誤差正負1.96%。（編輯：翟思嘉）1110512