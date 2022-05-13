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航空雙雄納MSCI成分股 題材激勵股價小漲

2022/5/13 14:02
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（中央社記者賴言曦台北13日電）指數編纂公司MSCI（明晟）公布最新半年度調整，長榮航、華航被納入全球標準指數成分股，受相關題材帶動，華航、長榮航今天股價反彈，華航漲3.05%，長榮航漲幅2.09%。

台股今天終場漲215.86點，收在15832.54點。華航、長榮航則受MSCI指數納入成分股激勵，今天早盤開出紅盤，長榮航雖一度翻黑，但隨後在買氣支持下重回漲勢，華航、長榮航終場收紅，分別收在25.30元、31.80元。航運類股也受到激勵，漲2.6%。

法人認為，雖然客機運載量還沒恢復，但華航、長榮航貨機獲利能力亮眼，未來還有中國大陸解封及邊境解封題材，航空雙雄後市可期。

長榮航今年第1季合併營收為新台幣300.90億元，年增52.9%，稅後純益33.50億元，每股稅後盈餘（EPS）達0.64元。

另外，華航第1季合併營收則為372.33億元，年增33.8%，稅後淨利28.11億元，EPS為0.52元；寫下疫情以來次高成績。（編輯：楊凱翔）1110513

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