南港新豐廠擴產 持續研發力拚國際大廠水準

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（中央社記者賴言曦台北18日電）南港輪胎今天召開股東會，董事長郭林諒表示，展望2022年，台灣新豐廠已完成2萬條擴產計畫，以因應國內外市場需求，並持續提升研發能量及產品品質，搶進國際一線大廠水準。

南港2021年合併營收新台幣80.77億元，年減16.68%；稅後淨損2.43億元，年減128.81%，每股虧損0.29元；董事會決議今年不分派股利，並在股東會中通過。

郭林諒透過致股東報告書表示，南港輪胎受COVID-19疫情影響，導致2021年營收下滑，但南港重新檢視營運方針後，透過調整產能、減少固定支出、積極開發新市場及客源等持續邁進。

業外方面，郭林諒表示，「世界明珠」建案將如期完工，目前整體銷售已達7成，另「世界明珠」與南港車站、台北流行音樂中心聯通的天橋在今年1月也正式開工，期待讓南港區成為信義計畫區之後，台北市另一個擁有空橋聯通系統的行政區。

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展望後市發展策略，郭林諒表示，未來南港將增加世界各國主要市場的實體銷售據點，目前南港在歐洲、日本提升市場占有率有成，後續將提高國內、中國大陸、北美及中東的市場占有率，並加強開發環保節能輪胎，以利開拓環保輪胎市場。

談及研發能量，郭林諒表示，今年南港預計完成賽道用雨胎開發、中南歐新免釘雪胎SV-4開發、歐洲標籤（RRC、Wet）雙A級夏胎產品研發、歐洲標籤Wet A級及RRC B級電動車胎研發、歐洲標籤Wet A級及RRC B級全天候胎研發、商用載重胎CW-30新開發及復古胎（胎邊雙色）新開發。（編輯：楊凱翔）1110518