金融傳產零星買盤 台股盤中跌逾百點難收復萬六
2022/6/14 11:40（6/14 11:50 更新）
美股再度重挫墜入熊市，台股14日盤中下挫逾百點，跌破萬六關卡。（中央社檔案照片）
（中央社記者江明晏台北14日電）憂心通膨，美股再度重挫墜入熊市，台股今天相對有守，開低震盪，儘管早盤跌幅一度收斂，指數最高達16004.29點，但隨後挫逾百點，跌破萬六關卡，台積電跌幅逾1%，貨櫃三雄漲跌互見。
美股今天再次下挫，正式進入熊市
，投資人料定，美國聯邦準備理事會（Fed）將再次大幅升息，以因應通貨膨脹飆高。
牛市、熊市小百科
- 牛市又稱多頭市場，是指證券市場上價格走高的市場。當指數距離前一波最低收盤紀錄反彈超過20%，即是進入牛市。
- 熊市又稱為空頭市場，是指證券市場上價格走低的市場。當指數距離前一波最高收盤紀錄下跌超過20%，即是進入熊市。
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至11時30分左右，台股加權指數下跌123.21點，來到15947.77點，成交金額1436.79億元。
觀察類股表現，電子股盤中跌幅逾1.2%，金融股漲0.79%，觀光股跌逾1%，航運跌近1%；盤中代表中小型股的櫃買OTC盤中指數下跌1.4%。
針對權值股走勢，晶圓代工廠台積電跌勢收斂，下跌7元，跌幅逾1.36%，至509元；鴻海平盤111.5元，聯發科下跌1.69%，至872元；貨櫃三雄漲跌互見，長榮下跌0.77%、陽明小漲0.41%、萬海下跌0.7%。（編輯：楊翔）1110614
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