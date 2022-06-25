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高志明：家用小微商店電價不調 工業用電漲10%

2022/6/25 22:57
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（中央社記者鍾榮峰台北25日電）義美食品總經理高志明今天晚間在個人臉書貼文，呼籲政府不要調高上班族家用電價和小型/微型商店用電電價（含餐飲業），集中調漲工業用電價10%。

經濟部27日將召開電價審議委員會，電價是否調漲備受關注。高志明晚間在臉書貼文指出，全球能源價格高漲、環境保護成本增加，世界各國電價已迅速反應調高、幅度甚大；台灣調高電價，也勢不可免。

他指出，台灣上班族、及小型商店/餐飲店的經營者，在全球氣候異常、俄烏戰爭持續、能源糧食緊缺、能源費用增加、環保成本繼續增加、缺工嚴重等經營困難情況下，已面臨相當大的生活壓力，實在已經少有能力，再承受電價調整的實質支出壓力與心理壓力。

高志明說，在台灣能上軌道經營的工業製造工廠，應該都有永續經營的能力、願景與決心，並瞭解一定要配合國際上，未來2050年淨零碳排目標；因此，工廠面臨調漲電價10%的事實，縱使心理上有壓力，但絕對有能力承受。

高志明呼籲，政府不要調高上班族家用電價和小型/微型商店用電電價（含餐飲業）；此時，集中調漲工業用電價10%，一定要消除上班族、小型/微型商店老闆的電價調漲壓力。

他表示，若真有工業工廠無法承擔調漲電價10%，而發生經營困難、或必須要遷移到他國的情事，政府應予瞭解，予以協助提高用電效率，減少調高電價的衝突。（編輯：林克倫）1110625

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