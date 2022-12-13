穩定電網小尖兵 台電通霄小型燃氣機組2023試運轉

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（中央社記者曾智怡台北13日電）因應淨零碳排目標，再生能源不斷增加，凸顯電網穩定重要性，台電通宵電廠將設置約17.5萬瓩小型燃氣渦輪機組，特點是可快速起停，補足傍晚光電不穩狀況，預計2023年1月進行試運轉。

奇異在今年4月宣布與台電簽訂6台LM2500XPRESS 燃氣渦輪機組合約，透過快速、高度模組化的技術，具「即插即用」效果，可為台電通霄電廠的燃氣發電廠專案提供額外17.5萬瓩電力。

台電說明，小機組由6部燃氣機組組成，具快速啟動特性，從中央調度室下指令到電廠啟動，目標5分鐘啟動，可用於傍晚時分，太陽光電突降、大型機組啟動不及時，即時調配電網穩定，後續還會經過多方測試，找出與電網配合的最佳調度方法。

奇異台灣銷售總經理吳大安今天在記者會表示，隨著台灣再生能源的持續增長，如何穩定電網穩定成當務之急，上述機組將支持電網調度，並幫助台灣實現2050年淨零排放目標。

盤點目前奇異與台電合作包含大潭、台中、興達電廠共8台機組，機型已驗證過可混氫5%。吳大安表示，待奇異在台灣總裝置容量達10GW天然氣機組於2025年全數完工，將占全台灣發電量1/4。

至於未來與台電合作CCUS（碳捕捉、再利用與封存）合作可能，奇異表示，在台灣興建中天然氣發電項目很多，因此也會與台電盤點，包含未來要用何種科技支撐機組混氫，或者導入碳捕捉技術；CCUS更牽涉運輸、儲存等基礎設施規劃。

針對機組混氫與CCUS有無所謂「完美比例」，吳大安指出，每個國家地理環境、經濟產業組成不同，需因地制宜，例如美國地較大，發展CCUS具有空間優勢；氫能部分，台灣本身並無產氫，製氫設備同樣也要很大的空間，而台灣土地較貴，均存在挑戰。

奇異與台電、漢翔、中佳電廠均已簽署合作備忘錄（MOU），奇異將為使用GE燃氣渦輪機的台電機組探索混氫發電解決方案，並擴展碳捕捉等領域的技術交流；至於奇異與漢翔公司的合作，雙方將探討台灣現有的航改型燃氣渦輪機搭配氫能混燒發電的可行性，以及其發電效能。（編輯：楊凱翔）1111213