氣候法三讀 台積電、聯電拚2050年淨零排放

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（中央社記者張建中新竹10日電）立法院會今天三讀修正通過氣候變遷因應法，明定2050年淨零排放，增訂徵收碳費機制。兩大晶圓代工廠台積電、聯電表示，已加入RE100全球再生能源倡議，致力達成2050年淨零排放目標。

台積電指出，2020年已成立淨零排放專案，由相關單位組成工作小組，針對淨零目標進行規劃與討論，同年全球辦公室達溫室氣體淨零排放。

台積電表示，2021年承諾2050年淨零排放目標，擬定相關減緩措施、持續強化各項綠色創新作為，並積極採用再生能源，設定短期目標為2025年達到排放零成長，並於2030年回到2020年排放量。

台積電指出，2050年淨零排放是需要各界一起努力的目標，期許與產業一同保護共享的全球環境。

聯電表示，新加坡廠已開始徵收碳費，有相關經驗，隨著國內氣候變遷因應法通過三讀，聯電將配合辦理，除提升節能效率外，並將投資相關設備。

聯電指出，2021年已加入RE100，承諾2050年達成淨零碳排目標；費用勢必會因而增加，將與客戶協調，共同努力解決短期及長期成本增加的問題。（編輯：張均懋）1120110