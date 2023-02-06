電子航運走弱 台股盤中下跌175點失守5日線
2023/2/6 10:55
（中央社記者張建中台北6日電）美股3日震盪收低，台股今天隨著回檔修正，盤中指數一度重挫175.89點，跌破15465點5日線支撐，落至15426.77點。電子與航運類股表現疲弱。
至10時50分，台股加權指數來到15445.87點，下跌156.79點，成交值新台幣1155億元。
台積電美國存託憑證（ADR）3日下跌1.99美元，收在94.66美元。台積電今天股價同步走低，盤中一度達528元，下跌14元，市值縮水3630億元，跌破14兆元關卡，達13.69兆元，影響大盤115點。
鴻海1月營收新台幣6604億元，創同期新高，今天股價重登100元大關之上，一度達102元，上漲2.4元。大立光1月營收32.6億元，為2022年5月以來低點，股價走勢疲弱，一度達2200元，下跌45元。整體電子類股指數下跌逾1.5%。
傳統產業股漲跌互見，貨櫃三雄長榮、陽明及萬海股價同步重挫逾2.5%，影響航運類股指數一度大跌1.9%。
雲品股價強攻漲停，晶華、美食-KY、王品及雄獅股價同步走高，帶動觀光類股指數勁揚逾3.3%。（編輯：楊蘭軒）1120206
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