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外資賣超125億元 砍長榮陽明、搶進華航長榮航

2023/2/6 17:56
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（中央社記者張建中台北6日電）台股今天跌209.84點，外資轉買為賣，賣超新台幣125.62億元，主要賣超貨櫃族群長榮及陽明；外資則買超航空股華航及長榮航。

台股今天在電子及航運類股走弱影響下，回檔整理，指數終場下跌209.84點，失守15400點關卡，收在15392.82點，成交值2022.01億元。

三大法人合計賣超164.52億元，其中，外資及陸資賣超125.62億元；自營商賣超41.55億元；投信持續買超2.65億元，連續第6個交易日買超。

據台灣證券交易所資料，外資賣超國泰永續高股息最多，達2萬2939張；賣超元大台灣50反1居次，有1萬3658張。

外資分別賣超陽明及長榮1萬3387張及1萬2946張，居賣超第3及第4名，陽明及長榮股價分別下跌2.99%及3.82%，影響整體航運類股指數下挫2.12%。

外資其餘賣超前10名還有台積電、欣興、玉山金、元大高股息、國泰金及華新。

外資買超前10名以電子股居多，有群創、鴻海、仁寶、聯電、和碩及技嘉。其中，鴻海1月營收達6604億元，創同期新高，在外資買超推升下，股價重登100元大關之上，收在101.5元，上漲1.9元。

外資其餘買超前10名還有三商壽、國泰智能電動車、華航及長榮航。

分析師王兆立表示，觀察目前市場氛圍，投資人勇於搶反彈，深怕錯過這波行情，只是基本面與展望仍存在風險，應追蹤留意。（編輯：趙蔚蘭）1120206

#長榮航
#陽明
#華航
王兆立
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