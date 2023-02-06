外資匯出 新台幣連3貶收29.984元

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（中央社記者蘇思云台北6日電）美國非農就業數據意外亮眼，美元指數再度轉強，台灣股匯市雙雙走弱，外資午後擴大匯出下，新台幣兌美元今天收盤收29.984元，貶8.4分，連3貶，台北及元太外匯市場總成交金額放大到18.465億美元。

美國就業市場強勁，也讓市場引發美國聯準會（Fed）再升息的擔憂，台股今天重挫209.84點，失守15400點關卡，收在15392.82點。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超164.52億元。

外匯交易員表示，今天主力還是外資，中午前新台幣一度走升，主要是有出口商趁機進場拋匯，不過午後外資匯出較多，帶動新台幣走貶；新台幣兌美元今天開盤價為29.950元，最高29.890元、最低29.984元，最後收29.984元，貶8.4分。

外匯交易員表示，美元指數轉強，亞洲貨幣今天明顯一片倒，新台幣也難擋貶勢，不排除明天就有可能回測30元大關，後續走勢仍要先看外資動向而定。

根據中央銀行臉書截至下午4時統計，主要貨幣對美元變動狀況，美元指數升1.2%，歐元貶1.1%、日圓重貶2.41%、韓元貶1.87%、新加坡幣貶0.94%、新台幣貶0.88%、人民幣貶0.51%。（編輯：趙蔚蘭）1120206