更多編輯台推薦新聞：
石川強震無敵鐵金剛漫畫原稿焚毀 作者：一定要畫回來
國際

石川強震無敵鐵金剛漫畫原稿焚毀 作者：一定要畫回來

私立大學學費補助3.5萬元2月上路 申請資格方式QA一次看
生活

私立大學學費補助3.5萬元2月上路 申請資格方式QA一次看

奧斯卡第96屆主要入圍名單 奧本海默13項提名大贏家
娛樂

奧斯卡第96屆主要入圍名單 奧本海默13項提名大贏家

思源埡口下雪農地裹白霜 空拍圖輯美呆了
生活

思源埡口下雪農地裹白霜 空拍圖輯美呆了

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
日本京阿尼36死縱火案 凶嫌青葉真司判死刑
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股14/300
首頁 / 證券

重電和光學族群走強 台股上漲59點收17874點

2024/1/23 14:08（1/23 14:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台股23日終場收17874點，上漲59點。（中央社檔案照片）
台股23日終場收17874點，上漲59點。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中台北23日電）台股今天上下震盪91點，最高達17893.73點，逼近17900點關卡，最低下探17801.89點，終場收17874.59點，上漲59.49點。重電、面板及光學鏡頭族群表現強勢，為盤面焦點。

台股加權指數收17874.59點，上漲59.49點，漲幅約0.33%，成交值新台幣3057.24億元。

重電族群士電、華城及中興電持續走高，推升機電類股指數勁揚1.38%。其餘傳統產業股也多上揚，玻璃和汽車類股指數上漲逾1%。

電子股方面，受惠面板廠減產效益，部分電視面板價格於1月傳統淡季止跌回升，激勵面板股友達、彩晶股價走高，分別上漲4.63%及5.6%。

光學鏡頭廠大立光、玉晶光也有不錯表現，分別漲1.62%、2.17%。嘉澤股價重登1000元大關之上，收1005元，台股再現「12千金」。台積電收628元，上漲2元。

人工智慧（AI）族群表現不同調，緯穎震盪收高，達2220元，上漲35元，再創新天價；營邦、微星回跌逾1%，技嘉下挫逾2%。整體電子類股指數上漲0.24%。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉表示，企業財報應是近期影響股市的關鍵因素，是市場關注重點。特斯拉（Tesla）、英特爾（Intel）及艾司摩爾（ASML）等將陸續公布財報。（編輯：楊蘭軒）1130123

#大立光
#台股
#黃國偉
延伸閱讀
AI需求旺 台積電今年營收可望增逾2成衝新高日月光發獎金1.5億 萬餘員工受惠每人1.2萬輝能桃園超級工廠開幕 大容量固態電池今年供貨
台股
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
2月台股期指漲55點
172.30.142.15