重電和光學族群走強 台股上漲59點收17874點

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（中央社記者張建中台北23日電）台股今天上下震盪91點，最高達17893.73點，逼近17900點關卡，最低下探17801.89點，終場收17874.59點，上漲59.49點。重電、面板及光學鏡頭族群表現強勢，為盤面焦點。

台股加權指數收17874.59點，上漲59.49點，漲幅約0.33%，成交值新台幣3057.24億元。

重電族群士電、華城及中興電持續走高，推升機電類股指數勁揚1.38%。其餘傳統產業股也多上揚，玻璃和汽車類股指數上漲逾1%。

電子股方面，受惠面板廠減產效益，部分電視面板價格於1月傳統淡季止跌回升，激勵面板股友達、彩晶股價走高，分別上漲4.63%及5.6%。

光學鏡頭廠大立光、玉晶光也有不錯表現，分別漲1.62%、2.17%。嘉澤股價重登1000元大關之上，收1005元，台股再現「12千金」。台積電收628元，上漲2元。

人工智慧（AI）族群表現不同調，緯穎震盪收高，達2220元，上漲35元，再創新天價；營邦、微星回跌逾1%，技嘉下挫逾2%。整體電子類股指數上漲0.24%。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉表示，企業財報應是近期影響股市的關鍵因素，是市場關注重點。特斯拉（Tesla）、英特爾（Intel）及艾司摩爾（ASML）等將陸續公布財報。（編輯：楊蘭軒）1130123