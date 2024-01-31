台積電與AI股回檔 台股盤中跌逾百點回測17900點
2024/1/31 10:56
（中央社記者吳家豪台北31日電）超微（AMD）等美國重量級科技股財測保守，台股今天開低走低，摜破18000點「萬八」大關，電子權值股台積電回檔，AI類股多數走低，加權指數盤中觸及17908點，挫逾120點。
至10時51分左右，台股加權指數達到17911.27點，下跌123.36點，成交金額新台幣1405.06億元；電子類股指數下挫1%，金融類股指數漲0.02%。
晶圓代工廠台積電最低觸及631元、下跌11元，跌幅逾1.71%。半導體封測廠力成預估今年第1季業績將是全年低點，早盤最低下探140.5元，跌幅超過5%。IC設計廠聯發科今天將舉辦法人說明會，開高走低，拉回平盤963元附近。
晶片大廠超微（AMD）30日公布財測不如市場預期，且進軍人工智慧（AI）領域仍處於早期階段，導致AI概念股多數回檔，緯創、廣達跌幅皆超過2%，英業達、華碩、勤誠下挫逾1%。
高價股嘉澤今天盤中突破千元，台股出現「12千金」；股王世芯-KY最高觸及3920元，漲逾2.2%，持續挑戰4000元；力旺漲逾4%，最高2825元；信驊盤中最低3015元，下挫超過7%。
遊戲類股搶攻春節與寒假商機，橘子今天盤中漲逾3%，智冠與華義漲幅超過2%，網龍和宇峻漲逾1%。（編輯：楊蘭軒）1130131
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