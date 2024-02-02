台股重登萬八關卡 市值本週增2152億元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾仁凱台北2日電）在台積電、廣達等AI股領軍下，台股週五集中市場指數收在18059.93點。根據台灣證券交易所統計，本週加權股價指數漲幅0.36%，上市股票總市值達到新台幣57.4兆元，市值增加2152億元。

在產業別指數方面，本週以電機機械類指數漲幅最大，單週上漲6.4%；光電類指數下跌2.91%，表現敬陪末座。未含金融類指數上漲66.93點，漲幅約0.43%；未含電子類指數上漲78.1點，漲幅約0.43%；未含金融電子類指數上漲105點，漲幅約0.72%。

本週集中交易市場總成交金額1.4501兆元，全體上市股票成交金額為1.3574兆元。其中，半導體類成交金額4470億元，占全體上市股票交易金額32.94%，排名第一；其次為電腦及周邊設備類成交金額2895億元，占比21.33%；排名第三是電子零組件類成交金額1792億元，占比13.21%。

累計今年從年初開盤迄今共24個交易日，集中市場總成交金額為7.3068兆元，市場日平均成交金額為3044億元；股票成交量週轉率9.33%，股票日平均成交量週轉率為0.39%。

截至2月2日，全體上市公司總市值提升至57.4兆元，單週增加2152億元，較上週成長約0.38%。

展望後勢，由於下週一為春節長假前的封關交易日，法人認為投資人將趨向觀望，指數可能維持在萬八附近橫盤整理，短線漲跌空間不大。（編輯：張良知）1130202