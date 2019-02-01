泰國政府重申 未經許可肉類不得攜入境

（中央社記者呂欣憓曼谷1日專電）為了防範非洲豬瘟，泰國政府近日在各大機場公告，根據2015年通過的法令，旅客未經許可不能將肉或肉類製品攜入泰國，違者可罰20萬泰銖（約新台幣19.7萬元）或判處2年刑期。

根據泰國國會2015年通過的動物疾病法（Animal Epidemics Act, B.E. 2558），為了防止疾病傳染，任何人要進口、出口或轉運動物及動物屍體，都必須擁有泰國官方許可。

根據動物疾病法，動物包括大象、馬、牛、羊、鹿、豬、狗、貓、鳥類、雞、鴨、鵝以及其他經過官方公告的動物；此外，動物屍體的定義也包括經加工後的肉類製品。

由於農曆新年將屆，大批中國旅客將造訪泰國，泰國政府近日在各大機場以泰文、中文和英文公告，在未取得許可下，旅客不得進口任何生肉和肉類產品，或將肉、香腸、火腿、培根等肉類產品帶進泰國。

公告表示，違者將處最高20萬泰銖或判處有期徒刑最高2年，或兩者兼罰。

中華人民共和國農業農村部1月29日召開全國非洲豬瘟防控工作視訊會議，稱當前非洲豬瘟「疫情總體可控」。據農業農村部1月20日通報，中國大陸共計有25省先後發生104起非洲豬瘟疫情，其中83起的疫區已解除封鎖。（編輯：郭中翰）1080201