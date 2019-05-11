元培醫科大511健康樂活節 免費健檢泡茶孝親

（中央社記者魯鋼駿台北11日電）元培醫事科技大學今天在桃園機場捷運A1台北車站廣場舉辦「511有意義」健康樂活節，除有小小泡茶師孝親奉茶，還有癌症篩檢、免費闖關健檢等活動，媽媽們踴躍參與，場面熱鬧。

為提倡健康樂活與奉茶孝親文化，元培醫科大、台灣健康管理學會與全球品牌管理協會在母親節前夕，共同舉辦「511有意義」健康樂活節活動，獲教育部、衛生福利部等許多單位及縣市政府支持協辦。

許多民眾陪著媽媽前來免費健檢，有人說很感謝有這樣的活動寵愛媽咪，一位帶著小孩的年輕媽媽說，平常都很辛苦，難得有時間輕鬆又能顧到自我的健康，一舉兩得。

元培醫科大校長林志城特別表示，元培醫科大深耕醫事技術多年，深知維護健康的重要，選在母親節前夕，結合策略聯盟廠商與各級學校，透過樂活與奉茶孝親的母親節系列活動，反饋社會為參與民眾健康檢測與保健服務。

林志城指出，活動現場包括「健康保健服務」、「策略聯盟健康產業」、「健康無邊界-優特i3大學」、「健康人才大小攜手」及「特色中心」5大互動區域，將學校特色與服務，結合策略聯盟廠商與各級學校，藉此展現健康樂活推動成果。

林志城表示，元培醫科大是大健康產業的人才培育基地與創新研發中心，協助或支援新竹市等多個縣市保健服務，以及地方政府推動整合型社區健康照護，承辦、協助健康城市與食安五環推動。

台灣健康管理學會表示，希望透過創造話題進而定義大健康產業人才所需的技能支援健康產業發展，提升全民健康與樂活養生的幸福生活，扮演積極推動的角色，宣導與實踐全民健康樂活。（編輯：卞金峰）1080511

元培醫事科技大學11日在桃園機場捷運A1台北車站廣場舉辦「511有意義」健康樂活節，現場有癌症篩檢、免費闖關健檢等活動。（元培醫科大提供）中央社記者魯鋼駿傳真 108年5月11日

元培醫事科技大學11日在桃園機場捷運A1台北車站廣場舉辦「511有意義」健康樂活節，現場進行小小泡茶師孝親奉茶等活動，場面溫馨。（元培醫科大提供）中央社記者魯鋼駿傳真 108年5月11日