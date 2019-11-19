推廣藝文有成 台電中油獲文馨獎殊榮

文化部19日舉行第14屆文馨獎頒獎典禮，經濟部所屬國營事業台電及中油均獲獎。圖為文化部長鄭麗君（左）頒發頒發企業貢獻獎給台電董事長楊偉甫（右）。（台電提供）中央社記者蔡芃敏傳真 108年11月19日

（中央社記者蔡芃敏台北19日電）第14屆文馨獎今天頒獎，經濟部所屬國營事業台電及中油均獲頒獎。台電說，文資保存、藝文推廣已是台電DNA之一，正舉行多個展覽，歡迎民眾造訪參觀。

為鼓勵民間運用資源支持文化藝術事業，文化部每2年舉辦一次文馨獎，以感謝民間對文化藝術事業貢獻。文化部今天舉行第14屆文馨獎頒獎典禮，經濟部所屬國營事業台電及中油都獲獎。

台電發布新聞稿表示，感謝文化部以及評審肯定。台電在2016年啟動文資保存運維計畫，於2017年成立文獻史料專責單位，並首度招考文化資產專業人才。

台電文資團隊以「先典藏研究，後展示教育」為核心，清查、整理大甲溪及濁水溪流域水力發電系統、竹仔門電廠、舊東西線輸電線路等四大主題近萬件文物，並運用自身文資推出展覽，像是2017年舉辦「築蹟特展」古蹟建築文資展，在2018年首度進駐松山文創，舉辦「電力大地」文資保存特展。

台電表示，文資保存、藝文推廣已是台電DNA之一，今年陸續舉辦「川流電湧-2019台電文資特展」、「穿越文檔記憶-台電文資保存特展」，近期也在台北信義區香堤大道廣場舉辦全台首次變電箱主題展「美感電域-變電箱科普特展」，希望台電能成為提升街道美學的一分子，也歡迎民眾造訪參觀。

另一國營事業也獲頒文馨獎，中油表示，長期贊助社區、學校及團體舉辦藝文與競賽活動，中油也贊助紙風車文教基金會，讓藝術走進各鄉鎮，偏鄉孩子欣賞國家劇院級表演。（編輯：林孟汝）1081119