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武漢肺炎美國列台灣社區傳播 陳時中：會溝通盼改正

最新更新：2020/02/20 18:48
美國疾病管制暨預防中心認定台灣有武漢肺炎社區傳播現象。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（左）20日表示，會與美方溝通，盼能改正。中央社記者徐肇昌攝　109年2月20日
美國疾病管制暨預防中心認定台灣有武漢肺炎社區傳播現象。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（左）20日表示，會與美方溝通，盼能改正。中央社記者徐肇昌攝　109年2月20日

（中央社記者陳至中台北20日電）美國疾病管制暨預防中心（CDC）認定台灣有武漢肺炎社區傳播現象。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，第19例已有強烈科學證據可說明，會與美方溝通，盼能改正。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）今天在官網發布對香港第一級旅遊警示，提醒前往香港民眾避免與病患接觸，並多洗手。疾管中心也提醒台灣、日本、新加坡、南韓、泰國與越南有社區傳播。

對此，陳時中今天下午在中央流行疫情指揮中心記者會上表示，美國CDC主要是根據第19例（中部白牌計程車司機）來判斷社區傳播，但這個案例，台灣已可釐清並非「不明感染源」，會和美方溝通。

後續再度被問及，是否希望美國CDC更改文字，陳時中說：「當然是希望，我們有非常強烈科學證據可以說明。」

中部白牌計程車司機感染武漢肺炎過世，指揮中心一路追尋感染源，追到一名浙江台商。2個實驗室都在浙江台商血液驗到抗體，顯示白牌司機有明確接觸史。（編輯：李亨山）1090220

社區感染與社區傳播有何不同
  • 社區感染（locally infected/transmitted）意指案例非境外或居家感染，而是因社區人傳人感染。
  • 社區傳播（community spread）特性為「在社區中走動都會被感染」。
  • 社區傳播具有4個徵兆：
    確診病例無法找到傳染來源
    本地感染個案數已遠超過境外移入感染個案數
    已出現持續性的傳播鏈
    有廣泛發生的群聚感染事件
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