北部醫院群聚案新增確診 感染源待釐清

（中央社記者陳偉婷、陳怡璇台北2日電）北部醫院武漢肺炎群聚增確診者，指揮中心應變官莊人祥今天說，個案為先確診的50餘歲婦人女兒，職場接觸者不多，常到醫院陪病。究竟是在醫院或家裡被感染，很難追蹤。

中央流行疫情指揮中心下午記者會公布，國內第41例COVID-19（武漢肺炎）病例，為案34（北部有慢性病的50餘歲婦人）女兒（20多歲）。

這名新增個案近期無旅遊史，除自身有過敏體質外，無任何不適症狀。她在2月15日至26日間曾多次至病房陪伴媽媽及協助盥洗，2月28日經衛生單位安排接觸者採檢及住院隔離，一採陰性，但二採呈現陽性，於今天確診。

莊人祥在記者會上表示，這名新增個案沒有武漢肺炎症狀，她的工作是公司的行政人員，在職場接觸的人不多，因照顧媽媽，常常到醫院。但究竟是在醫院被感染還是在家裡被感染，很難追蹤。

指揮中心指揮官陳時中也說，此醫院群聚案的感染源還要有更多證據出現才能釐清。

指揮中心統計，台灣目前41名確診（今日新增案41），確診個案中，1名死亡、12名解除隔離、其餘個案持續住院隔離中，狀況穩定。

此外，針對還找不到感染源的北部80餘歲老翁群聚案，目前已5人陽性，其餘檢驗中；另持續追蹤案因日本旅遊感染的案33，因遊覽杜拜、埃及而感染的案39及鑽石公主號確診者案40，截至目前無新增確診個案。

鑽石公主號19名返台國人無後送個案，持續於集中檢疫所密切觀察健康情形。（編輯：管中維）1090302