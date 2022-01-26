北市交通死亡增 王國材盼柯文哲當道安優等生

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（中央社記者汪淑芬台北26日電）交通部今天公布110年1至11月道安統計，因台北市交通故死亡人數較109年增加，交通部長王國材在記者會上點名台北市長柯文哲去年12月未主持道安會議，並盼柯文哲當道安優等生。

交通部道路交通安全督導委員會今天舉行記者會，公布道安統計及12月各縣市首長主持道安會議狀況。

王國材在記者會上提到，台北市去年1到11月交通事故死亡121人，比109年增加28人，增加人數高於其他縣市。

王國材說，去年12月，台北市、新竹市、嘉義縣及連江縣的地方首長都未主持道安會議，連江縣全年零死亡事故，首長不主持道安會議還有理由可說，但台北市去年1至11月有121人死於交通事故，比109年增加28人，柯市長過去全程參與道安會議，去年12月卻未主持，期待柯市長能繼續當道安優等生。

王國材說，道安工作需要全國各縣市政府同心協力合作，希望縣市首長忙公務之餘，多花心力在交通事故防治。

道安會公布110年各縣市首長主持道安會議狀況，最優的是台南市，召開12次會議皆由首長主持，其次是苗栗縣召開11次會議也都由首長主持，台北市召開11次、首長主持10次，南投縣召開9次會議都由首長主持。

首長主持道安會議次數偏低縣市，除離島外，新竹市的首長1次都未主持，嘉義縣、嘉義市、屏東縣、台東縣的首長都只主持1次。

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王國材表示，行政院長蘇貞昌非常重視道安議題，今年迄今已召集中央10個部會召開3次分工會議，推動道安精進作為，訂定目標、期程，並列管七大重點21項改善作為，包括「危險路口及路段改善」、「校園、學生、機車族交通安全提升」、「嚴懲酒駕，強力執法」、「善用工具，降低事故發生」及「課予外送員雇主責任、加重惡性違規者負擔」等。

王國材說，另為增進交通部道安會組織運作效率，於道安組織架構下成立主題專案小組及行動輔導小組，將較複雜或具爭議性的相關議題先由專案小組討論再提策略，行動輔導小組視各地方政府需求，針對事故較嚴重縣市巡迴輔導。（編輯：陳清芳）1110126