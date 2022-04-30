更多編輯台推薦新聞：
102天102場馬拉松 截肢女跑者創世界紀錄待認證
運動

102天102場馬拉松 截肢女跑者創世界紀錄待認證

報稅刷哪張信用卡划算？可分幾期零利率？銀行優惠3大關鍵整理
生活

報稅刷哪張信用卡划算？可分幾期零利率？銀行優惠3大關鍵整理

快篩實名制購買QA一次看 身分證尾數分流、週日全民皆可買
生活

快篩實名制購買QA一次看 身分證尾數分流、週日全民皆可買

防疫整理包》快篩實名制上路 29日本土確診1萬1974例

防疫整理包》快篩實名制上路 29日本土確診1萬1974例

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
COVID-19全球最新情報4/30
首頁 / 生活
最新天氣
新聞專題
最新天氣1/84

北台灣有涼意 迎風面局部降雨

2022/4/30 08:06（4/30 08:13 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中央氣象局表示，30日午後中部山區及南部地區有局部短暫雷陣雨，晚起北部地區亦有局部短暫陣雨。圖為民眾撐傘前往新北市三峽祖師廟。（中央社檔案照片）
中央氣象局表示，30日午後中部山區及南部地區有局部短暫雷陣雨，晚起北部地區亦有局部短暫陣雨。圖為民眾撐傘前往新北市三峽祖師廟。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北30日電）氣象局表示，今天鋒面通過後，東北風影響，雨區轉為以迎風面基隆北海岸及東半部地區的局部短暫陣雨為主，其他地區為多雲到晴的天氣，午後中部山區及南部地區有局部短暫雷陣雨，晚起北部地區亦有局部短暫陣雨。

中央氣象局指出，溫度方面，北台灣溫度明顯下降，清晨低溫約攝氏19、20度，中部及花蓮、台東低溫21、22度，南部約23、24度，白天高溫上，在桃園以北及宜蘭約22至24度，整天有涼意，竹苗及花東高溫略降約26至28度，中南部高溫仍有31至34度，請北台灣或南來北往的朋友多加留意溫度的變化，適時增添衣物以免受涼。

另外，氣象局說，台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有較強陣風，沿海地區並有較大風浪，請注意。（編輯：李錫璋）1110430

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀