北台灣有涼意 迎風面局部降雨

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中央氣象局表示，30日午後中部山區及南部地區有局部短暫雷陣雨，晚起北部地區亦有局部短暫陣雨。圖為民眾撐傘前往新北市三峽祖師廟。（中央社檔案照片）

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（中央社台北30日電）氣象局表示，今天鋒面通過後，東北風影響，雨區轉為以迎風面基隆北海岸及東半部地區的局部短暫陣雨為主，其他地區為多雲到晴的天氣，午後中部山區及南部地區有局部短暫雷陣雨，晚起北部地區亦有局部短暫陣雨。

中央氣象局指出，溫度方面，北台灣溫度明顯下降，清晨低溫約攝氏19、20度，中部及花蓮、台東低溫21、22度，南部約23、24度，白天高溫上，在桃園以北及宜蘭約22至24度，整天有涼意，竹苗及花東高溫略降約26至28度，中南部高溫仍有31至34度，請北台灣或南來北往的朋友多加留意溫度的變化，適時增添衣物以免受涼。

另外，氣象局說，台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有較強陣風，沿海地區並有較大風浪，請注意。（編輯：李錫璋）1110430