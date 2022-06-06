消基會抽驗13件擴香品2件檢出有害物 籲速訂標準

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（中央社記者楊淑閔台北6日電）消基會今天表示，隨機購買13件揮發香氣的擴香產品檢測，1件檢出致癌物質甲醛約60ppm，另1件檢出恐引起乳癌、抑制男性生殖能力的塑化劑1萬ppm，但無標準可循，呼籲儘速訂定。

消費者文教基金會今天召開「擴香相關產品調查測試標示仍有不合格、部分成分對健康有疑慮 呼籲儘速訂定管理規範」記者會。

消基會說明，擴香或香氛產品以本身的揮發物質，透過介質，或直接散發到空氣中，讓使用空間充滿香氣，加上包裝巧思，普受消費者喜愛，但成分是否安全，消費者多數不太了解。

消基會接著發布去年11、12月間，在雙北市量販、生活用品店、美妝百貨及網路電商隨機採買13件樣品，其中實體11件、電商2件，進行檢測。

消基會指出，除有2件標示不符合規範，分別是未標示廠商名稱及僅有產地標示；另外還有2件檢出可能危害身體健康的成分。

消基會進一步指出，分別是1件測得甲醛約60ppm，而甲醛是室內空氣污染公認具有代表性之一的化學物質，目前已被世界衛生組織（WHO）列為致癌和致畸形物質，其餘12件未檢出甲醛。

另1件則檢出塑化劑DEP，含量超過1萬ppm，而塑化劑（鄰苯二甲酸酯類）類似女性賀爾蒙，長期大量暴露，恐引發乳癌、子宮內膜癌，對男性也有抑制生殖能力疑慮，其餘12件則未檢出。

此外，也有9件測得6種歐盟化妝品法規列出的過敏原化學品，包含羥基香茅醛（Hydroxycitronellal）、香豆素（Coumarin）、鈴蘭醛（Butylphenyl methylpropional）、沉香醇（Linalool）、檸檬油精（Limonene）及紫羅蘭酮（Alpha-isomethyl ionone）。

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消基會強調，消基會數年前就對擴香產品安全有所關注，呼籲相關機關訂定管理規範，但迄今仍無相應規範可供依循，相關檢出含量是否安全，有待主管機關認定，消基會也藉此呼籲政府儘速訂定規範、標準。

關於標示不符合規定，消基會補充，可依商品標示法規定，由地方主管機關通知生產、製造或進口商限期改正，屆期未改正可處新台幣2萬元以上、20萬元以下罰鍰。（編輯：張雅淨）1110606