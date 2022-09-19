台灣波蘭高教論壇 教育部率團赴華沙交流

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（中央社記者陳婕翎台北19日電）「台灣與波蘭高教論壇」16日上午舉辦，今年由教育部次長劉孟奇率同國內7所大學代表前往波蘭華沙參加，期望藉由大學校院代表實地出席論壇，加深台灣與波蘭雙邊未來教育交流。

全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，各國邊境管制解禁，教育部以擴大招收外國學生來台就讀為目標，台灣訪團赴波蘭，參加「台灣與波蘭高教論壇」，有助與會學校與既有姐妹校代表聯絡情誼，更可拓展與其他波蘭大學及官方代表多方交流，彼此互動熱絡。

教育部新聞稿指出，劉孟奇在開幕致詞表示，疫情改變國際間教育交流的模式，也造成大學校園教師教學及學生學習方式的改變，此屆論壇將探討疫情後雙邊教育合作的模式，以促進雙邊教育領域的交流、凝聚未來合作的方向。

劉孟奇說，期盼能加強台灣與波蘭雙方高教長期合作的共識，加強推動台波教育機構之間的交流，並提升台波教育文化深厚的夥伴關係，共同拓展疫後大學學研虛擬實體多元合作的可能性。

議程中也邀請波蘭國家學術交流總署署長科斯特斯基（Dawid Kostecki）、波蘭科學院院長杜森斯基（Jerzy Duszynski）、台灣駐波蘭代表陳龍錦、波蘭駐台辦事處處長高則叡（Cyryl Kozaczewski）等出席致詞。

同日下午，劉孟奇拜會杜森斯基，感謝波蘭科學院協助中研院選送烏克蘭學生及學者來台短期研習，並與國立成功大學合作，補助被迫離開家園暫居波蘭的烏克蘭學者與學生繼續學業及科研計畫。

教育部考量烏克蘭學生於俄烏戰爭期間提供相關最高學歷文件困難，協調外交部優予考量烏克蘭學生得於申請簽證時暫免繳驗最高學歷文件等各項便利就學措施。杜森斯基與台灣訪團會晤時，表達對台灣防疫工作的肯定，強調波蘭在這段期間也向台灣多所借鏡。

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另外，波蘭是台灣與歐洲發展半導體合作國家之一，台灣具有豐富的半導體人才培育經驗，劉孟奇也接續拜會科斯特斯基，希望未來在人才培育及技術研究能有更多具體合作，同時，台波雙方對於提升雙邊語言教育交流也表達合作期許。

這次「台灣與波蘭高教論壇」是由劉孟奇率團，國立成功大學校長蘇慧貞、國立台灣科技大學校長顏家鈺、國立中央大學校長周景揚、國立台灣師範大學副校長宋曜廷、國立東華大學副校長馬遠榮、國立陽明交通大學副校長唐震寰及台北醫學大學副校長吳介信參加。（編輯：管中維）1110919