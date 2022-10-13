環保署攜手災防中心 強化毒性及化學物質災害防救

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（中央社記者張雄風台北13日電）環保署今天與國家災防中心簽署合作備忘錄，合作推動毒性及化學物質災害防救相關資訊整合與圖資建置、共享災害應變情資、選定特定合作議題進行技術研發與落實應用，降低災害風險。

行政院環境保護署發布新聞稿表示，由環保署毒物及化學物質局局長謝燕儒與國家災害防救科技中心主任陳宏宇今天共同簽署合作備忘錄。

環保署指出，合作範疇包含毒性及化學物質災害防救「科技相關研發與應用之推動與專業諮詢」、「資訊與圖資建置」、「科技研發與應用相關之活動」、「災害情資模組建置與維運」以及「特定合作議題的技術研發」等五大面向。

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環保署表示，本次合作主要為提升台灣毒性及化學物質災害防救科技專業水準，將以「分工合作、成果互惠、資源共享」原則，與災防中心共同推動毒性及化學物質災害防救相關科技研發與應用。

環保署說，災防中心具備國內災害防救科技研發能力專業團隊，且與中央相關單位簽有合作協議，擁有國內災害預警、圖資及研發等相關技術資源與平台；期許透過本次合作，可以精進毒性及化學物質災害防救科技技術，整合應變情資，降低災害風險，以提升人命安全保障。（編輯：陳政偉）1111013