更多編輯台推薦新聞：
國門解封全球首發團凌晨抵台 旅客：很喜歡台灣
生活

國門解封全球首發團凌晨抵台 旅客：很喜歡台灣

泰晤士世界大學排名 台大全球187退步74名、亞洲大學超越清交成
生活

泰晤士世界大學排名 台大全球187退步74名、亞洲大學超越清交成

U23世界盃棒球賽台灣首戰對哥倫比亞 陳宇宏先發
運動

U23世界盃棒球賽台灣首戰對哥倫比亞 陳宇宏先發

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

環保署攜手災防中心 強化毒性及化學物質災害防救

2022/10/13 16:29
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北13日電）環保署今天與國家災防中心簽署合作備忘錄，合作推動毒性及化學物質災害防救相關資訊整合與圖資建置、共享災害應變情資、選定特定合作議題進行技術研發與落實應用，降低災害風險。

行政院環境保護署發布新聞稿表示，由環保署毒物及化學物質局局長謝燕儒與國家災害防救科技中心主任陳宏宇今天共同簽署合作備忘錄。

環保署指出，合作範疇包含毒性及化學物質災害防救「科技相關研發與應用之推動與專業諮詢」、「資訊與圖資建置」、「科技研發與應用相關之活動」、「災害情資模組建置與維運」以及「特定合作議題的技術研發」等五大面向。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

環保署表示，本次合作主要為提升台灣毒性及化學物質災害防救科技專業水準，將以「分工合作、成果互惠、資源共享」原則，與災防中心共同推動毒性及化學物質災害防救相關科技研發與應用。

環保署說，災防中心具備國內災害防救科技研發能力專業團隊，且與中央相關單位簽有合作協議，擁有國內災害預警、圖資及研發等相關技術資源與平台；期許透過本次合作，可以精進毒性及化學物質災害防救科技技術，整合應變情資，降低災害風險，以提升人命安全保障。（編輯：陳政偉）1111013

謝燕儒
環保署預告限用有機錫 未來禁止用於防污漆 陶斯松分3階段退場 113年4/1全面退出環境用藥
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族