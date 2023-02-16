竹苗金門防10度以下低溫 好天氣持續至19日

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（中央社記者張雄風台北16日電）氣象局今天表示，明天竹苗、金門仍要留意攝氏10度以下低溫，白天起各地氣溫回升，好天氣持續至19日上半天；19日午後至23日東北季風增強影響，北部、東半部轉濕涼，中部以北低溫下探13度。

中央氣象局今天下午更新低溫特報，強烈大陸冷氣團影響，今晚至明晨新竹、苗栗、金門有局部10度以下氣溫發生。

氣象局預報員張承傳告訴中央社記者，明天冷氣團減弱，氣溫持續回升，中部以北、東北部低溫約12至15度；明天白天回溫明顯，竹苗高溫約17至20度，其他各地約22至26度。

張承傳提到，明天、18日及19日上半天水氣偏少，僅東半部地區、恆春半島及大台北山區有局部短暫雨；19日中午前後東北季風開始增強，北部及東半部地區轉為有局部短暫雨，其他地區為多雲。

張承傳表示，預估東北季風影響至23日，最冷的時間點會是21日晚至22日清晨，中部以北約13至15度，南部16度左右。

降雨方面，張承傳說，預估20日南部受到南方水氣影響，山區易有降雨，而19日午後至23日主要都是東北風迎風面的北部及東半部地區有局部短暫雨為主。

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張承傳解釋，20日的南部水氣主要是來自於現在在菲律賓東方海面的熱帶擾動，未來會往呂宋島方向移動，預估僅影響台灣1天；由於目前天氣系統仍是以東北季風為主，因此環境上也不適合它發展，不太有成颱的機會。

張承傳提醒，17日夜晚至19日的夜晚西半部地區及金門有局部霧或低雲，馬祖則是17日晚間起至19日全天能見度都不佳；18、19日東半部（含蘭嶼、綠島）沿海地區及恆春半島留意長浪。（編輯：李亨山）1120216