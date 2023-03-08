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春日賞花之旅 賞海芋不只陽明山

2023/3/8 09:29
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（中央社記者余曉涵台北8日電）不少民眾在春天都會想要賞海芋，除了知名的陽明山之外，旅遊業者推薦旅客還可以到桃園看彩色海芋，或到台中欣賞一片一片金黃海芋田。

一年一度的海芋季節即將到來，旅遊業者Booking.com今天發布新聞稿推薦全台海芋目的地。

Booking.com說，台北陽明山不僅擁有壯麗的山巒景致和硫磺地形，更是旅客心中觀賞海芋的熱門景點，每到了春天，陽明山的竹子湖都會迎來白色海芋，滿山盛放的景象十分迷人。

Booking.com指出，每年3月中左右的海芋季會舉辦豐富又熱鬧的活動，也吸引眾多遊客慕名而來，在海芋季之後更有浪漫的繡球花接力綻放，喜愛春日花卉的旅客一定不能錯過。

想要看彩色海芋的旅客，Booking.com推薦可以到桃園的溪海農業園區，Booking.com說，溪海農業園區，近年來開始舉辦彩色海芋季，除了帶有春日活潑色彩的海芋和配合主題的可愛裝置，更有表演、DIY手作和闖關遊戲，以及豐富的活動等著旅人來參加。

除了觀賞海芋外，旅客也可前往園區附近的休閒農場，深入了解農業文化，在放鬆身心之餘更認識地方產業，度過愉快假期。

近年來「台中」外埔也有一片金黃海芋田，成為當地知名景點，Booking.com表示，外埔海芋田以金黃色的海芋為主，黃澄澄的花田充滿清新的朝氣，周遭環境也靜謐清幽，十分適合旅人假日前往散心。（編輯：卞金峰）1120308

#海芋
#陽明山
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