春節返鄉出遊 經濟部：中油主要直營站24小時營業

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（中央社記者曾智怡台北6日電）考量民眾春節返鄉及出遊用油需求，經濟部表示，春節期間中油除少部分加油站營業時間略作調整外，全台主要地區直營加油站仍維持24小時全天候營業。此外，為便利水電費繳納，民眾可至台水、台電官網、網路銀行及4大超商繳費。

經濟部國營事業管理司今天發布新聞稿表示，為確保春節期間油、水、電供應穩定，中油已調度備妥天然氣、液化石油氣（桶裝瓦斯）及汽柴油，穩定供應國內需求；台水亦就全台地域特性研提「春節期間供水因應計畫」，並推演春節期間供水情勢，進行最佳水源調度，以提供穩定可靠的自來水。

台電規劃電廠備用緊急啟動電源與待機、後備機組，春節期間可維持全台電力備轉容量達360萬瓩至442萬瓩。各公司於春節期間每日派出共約1萬5000餘人次，駐守各地工作崗位。

台水預估農曆春節期間尖峰用水每日969.3萬立方公尺，將較平常902.9萬立方公尺，增加66.4萬立方公尺，建議民眾提前展開春節居家環境大掃除。

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春節連假期間如遇停電事故，民眾可撥打1911客戶服務專線，台電將派員檢修，儘速為民來電。台電也提醒，民眾大掃除時可藉機檢查電器的使用狀況，檢查電器的插頭是否有生繡、焦黑，若有灰塵堆積情況，則需以乾布清潔，以避免積污導電，影響居家安全。

國營司表示，春節期間如有問題，都可撥打24小時服務專線1912（中油）、1911（台電）、1910（台水），各公司將迅速回應及解決。（編輯：蘇志宗）1130206