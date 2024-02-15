桃機茶道示範 推廣台灣茶文化

（中央社記者吳睿騏桃園機場15日電）農曆春節假期結束，桃園國際機場免稅商店特別邀請茶道師進行茶席展演，除洗去年節飲食油膩感，讓旅客了解台灣茶文化，更以茶代酒歡送遠行貴客，吸引許多民眾駐足品嚐。

采盟免稅商店表示，今天是年假結束後的第1個上班日，采盟特別邀請茶道師在桃園國際機場第二航廈D區「台灣好」廣場，以來自阿里山的烏龍茶進行5場茶席展演，透過甜蜜回甘、濃韻的茶香味，洗去年節期間飲食的油膩感，讓旅客不僅品嚐茶飲，深入了解茶文化精髓，也以茶代酒歡送即將出行或離去的貴客。

采盟免稅商店指出，今天的活動邀請專業茶道師提供旅客品茶服務，也跟采盟免稅商店茶師交流教學相長，「台灣好」廣場落成後將以自行辦理或與專業廠商合作方式，不定期舉辦各式活動，讓中外旅客可以認識台灣多元豐富面貌。

清淡的茶香吸引許多旅客駐足品嚐，來自日本的旅客表示，台灣茶有股特殊清香，日本同樣有茶道文化，但兩者並不相同，各有特色風味，很開心能在離開前再次享用台灣茶；來自美國的海倫（Helen）說，家人都喜歡珍珠奶茶，但她認為台灣茶甘甜止渴且飲用方式有很多變化，令人怎麼喝都不膩。（編輯：方沛清）1130215