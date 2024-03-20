培育永續人才 文大助60學生獲溫室氣體查證員資格

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（中央社記者許秩維台北20日電）為培養永續發展人才，中國文化大學商學院推動「企業永續人才培育就業學程計畫」，協助60名學生獲得溫室氣體內部查證員資格，未來還將推動碳足跡內部查證員課程。

中國文化大學今天發布新聞稿指出，文大商學院舉辦首屆ISO 14064-1:2018標準溫室氣體盤查內部查證人員授證儀式，共有60名學生通過考核並獲取認證，代表文大商學院在企業永續人才培育領域往前邁出堅實的一大步，下一步還會繼續推進ISO 14067碳足跡內部查證員課程。

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文大商學院院長盧文民表示，ISO 14064-1溫室氣體內部查證員資格將有助於企業有效進行內部查證，未來商學院還會開設相關專班，邀請業內專家講授「企業永續報告書編撰實務」等課程，培養學生具備撰寫ESG永續報告書與碳盤查報告書的專業能力，滿足業界對人才的需求。

企業永續人才培育就業學程計畫協同主持人高于歡提到，未來商學院的課程將更多元化，並針對企業需求設計課程，包括溫室氣體盤查報告標準及內部查證技巧等；讓學生在畢業前具備ESG相關知識與能力，進而在實踐中將環境管理、社會責任、公司治理相互結合，創造更多價值。（編輯：李亨山）1130320