台灣黑熊變多分布更廣 保育目標首重人熊和平共處

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（中央社記者汪淑芬台北16日電）近年來，低海拔區發生多起台灣黑熊掠食家犬和家禽，人熊衝突漸增。林保署今天公布監測數據，台灣黑熊不但變多，分布也更廣。林保署長林華慶說，保育目標首重人熊和平共處。

農業部林業及自然保育署上午舉行「台灣黑熊族群分布現況與保育」政策記者會。

林華慶說，從2011年以來的監測與發現紀錄點位的統計，台灣黑熊的族群正逐年上升，不論是1200公尺以上的中高海拔山區，或是1200公尺以下的低海拔地區，發現黑態的紀錄都持續增加，甚至已到了淺山與平地，東部台9線的山腳下都有出現。

根據林保署提供的資料，2011年至2025年，全台包括目擊、自動相機拍攝、入侵通報、救傷共2034筆黑熊發現紀錄，以2018年為分界點，進行前後紀錄點位比較，2011至2017年，全台共11縣市、17鄉鎮有發現黑熊的紀錄；2018至2025年，有黑熊紀錄的行政區增加為11縣市、27鄉鎮。

以海拔1200公尺以下的紀錄來看，2011到2017年，紀錄到黑熊點位有78筆，2018到2025年增加到513筆；以海拔500公尺以下的紀錄觀察，2011到2018年的黑熊點位有18筆，之後逐年增加，2025至今就有16筆。

另外，林保署觀察到，自2018年起，全台共有60筆母子熊紀錄，其中23筆出現在海拔1200公尺以下，是族群擴張指標之一。

林華慶說，林保署也從扣除自動相機拍攝與入侵或救傷通報，只以單純目擊黑熊的紀錄做比較，仍可看出黑熊族群增加的趨勢，說明低海拔地區黑熊變多，並非高山環境變壞，而是台灣的森林棲地已有顯著改善，目前國有森林的覆蓋面積是142.9萬公頃，比2015年增加近2.2萬公頃。

林華慶說，黑熊是台灣陸域最高階的掠食者，具重要生態指標，未來的保育政策首重人熊和平共處，山村部落是面對黑熊族群的第一線，也是最核心的權益關係人，林保署會持續結合在地社區協力堆動黑熊保育，輔導禽場、蜂場強化阻設施，運用科技及早預警黑熊人侵，使山村部落成為台灣黑熊保育數前線，另外落實食物管理，目前國有森區都禁止餵食任何野生動物。

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野聲環境生態顧問有限公司創辦人姜博仁說，根據訪視山村居的回饋，居民的實際感受就是10幾年前甚至20幾年前，都不會遇到台灣黑熊，現在卻看得到，人熊和平共處的確是未來需著力的地方，因為熊是機會主義覓食者，不要讓熊習慣人類的食物很重要。

東海大學特聘教林良恭說，台灣有個迷思，以為黑熊怕人，不會傷人，是因過去台灣黑熊數量少，加上原住民狩獵，現在黑熊數量增加，安全一定要考慮，當黑熊面對食物不足時，活動距離就會變大，食物管理很重要，一旦吃到食物就產生依戀，會一直往有食物的地方接近。（編輯：管中維）1140516