藍委質疑帛琉考察變觀光 黨產會：勿混淆視聽

（中央社記者蘇龍麒、侯姿瑩、游凱翔台北15日電）國民黨立法院黨團書記長曾銘宗質疑不當黨產委員會去年赴帛琉考察，幾乎都是觀光行程。黨產會今天表示，黨產會考察了什麼，中投相當清楚，籲勿混淆視聽。

根據黨產會出國考察報告指出，中央投資公司以改善公司整體財務、增加公司資金運用及帛琉大飯店將來有大量翻修需求，向黨產會申請許可處分中央投資公司及其子公司中投控股BVI所持有帛琉大飯店全部股權，因此派員現地調查。

報告指出，民國107年8月22日至25日派2名研究員勘查帛琉大飯店及帛琉共和國整體現況。報告內容包括與帛琉觀光局長、觀光協會會長訪談摘要，帛琉大飯店現況及簡報等。

曾銘宗表示，2名研究員去了4天，但報告講的都不是考察帛琉大飯店要不要賣，基本上就是去觀光的。報告真正的文字大概只有10頁，心得與結論只有半頁。

他說，報告的附件很大的篇幅在提帛琉觀光旅遊政策架構，與黨產無關，這樣的報告怎麼做決策參考。

黨產會發布新聞稿表示，中投以帛琉大飯店設備老舊、營收大幅衰退為由，打算出售帛琉大飯店，經黨產會派員前往帛琉實地蒐集駐外單位、當地觀光業者、帛琉政府意見後，已否決中投的申請。目前針對該案，中投已向台北行政法院提起行政訴訟救濟。

黨產會發言人施錦芳指出，整個行程扣除前後2天交通時間，實際考察只有2天，「要觀光也觀光不來」。考察行程包括與帛琉觀光局、當地觀光業者的會議、勘察飯店硬體設施等，也針對帛琉觀光產業規劃進行了解。

她說，這趟行程主要是中投希望黨產會到帛琉考察；黨產會的報告也清楚記錄帛琉官方、當地業者對於出售帛琉飯店的意見。這次行程讓黨產會更了解當地對帛琉飯店的看法，包括帛琉飯店管理階層也不希望中投出售帛琉大飯店。（編輯：謝佳珍）1070115