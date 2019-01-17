立院新會期2月15日開議 蘇揆施政報告並備詢

（中央社記者范正祥、王揚宇台北17日電）立法院長蘇嘉全今天主持朝野黨團協商達成共識，立法院下會期2月15日開議，當天邀請行政院長蘇貞昌率同各部會首長列席進行施政方針及施政報告並備詢。

蘇嘉全下午召集黨團協商，研商立法院第九屆第七會期開議日等相關事宜。

立法院朝野黨團協商結論，各黨團同意定於2月15日（星期五）舉行第九屆第七會期第一次會議（開議日）。自2月15日起，每週五及次週二視為一次院會，國是論壇及臨時提案依往例處理。

2月15日開議日邀請行政院長蘇貞昌率同各部會首長列席進行施政方針及施政報告並答覆質詢，報告後隨即進行政黨質詢，當日質詢人數由民進黨團推派4人、國民黨團推派2人、時代力量黨團及親民黨團各推派1人進行。

朝野黨團協商下會期開議日時，蘇嘉全指出，過去幾年，2月開始的會期，開議日期都在2月20日左右。他先提出2月15日、19日及22日這三天讓朝野黨團參考。

不過，蘇嘉全隨後也提及，因為友邦聖露西亞獨立40週年，特別邀請總統蔡英文前往參加紀念活動，聖露西亞在邀請函中又特別提到如果蔡總統不克前往，希望派「立法院長蘇嘉全」擔任特使前往。「因為2月19日我還在台灣，所以開議日就由2月15日、19日這兩個時間來選擇」，看各黨團的意見如何。

朝野黨團討論過程中，民進黨團、國民黨團、親民黨團都同意2月15日開議。民進黨團總召柯建銘和國民黨團書記長曾銘宗都指出，從第二屆立法院到現在，2月開始的會期，2月15日開議已經是歷年來最早的了，新會期2月15日開議合適。

時代力量黨團則主張，新會期2月12日開議。但因為民進黨團、國民黨團、親民黨團都同意2月15日開議，意見屬於少數的時代力量黨團尊重多數的決定。

此外，時代力量黨團在朝野協商時也主張召開臨時會，邀請蘇貞昌於就職兩週內，向立法院提出施政方針報告。不過，此提議未能獲得其他黨團支持。（編輯：王永志）1080117