海獅老舊潛艦國造保修 有助維持國防能量

（中央社記者游凱翔台北21日電）台船完成「阿公級」海獅潛艦大修。海軍人士認為，海獅、海豹號相當老舊，均面臨消失性商源問題，這也是海軍推動國艦國造的原因，並學習日本軍方透過造艦，進而維持國內國防能量。

已高齡70歲、訓練用的茄比級海獅潛艦經過台灣國際造船公司2年的深度大修後，完成約10項重要翻新工程，無論動態、靜態試車測試，均符合海軍的契約要求，已在日前重返大海擔任訓練任務。

海軍人士接受中央社訪問時表示，無論是海獅、海豹潛艦，面臨到最大的問題就是「消失性商源」，就如同老舊的汽車一樣，最終會面臨維修問題，但因潛艦如果下潛就如同「鐵棺材」，海軍對於這2艘潛艦的維修、保養相當嚴格，安全沒有問題。

海軍人士認為，除了因應共軍威脅，海獅、海豹的現況也是海軍積極推動國艦國造的重要原因。他舉例，日本的海軍會將不同時期、但同型號的潛艦不斷更改、推陳出新，讓國防工業能量得以維持，並針對既有的潛艦去做技術升級，透過自製潛艦，避免「一次性對外採購」造成數年後產生「一次消失性商源」的困擾。

他指出，海獅、海豹的現況，就是因一次性採購而導致一次性消失商源的例子，不僅是軍力維持，對於國內國防產業的發展都不是好事。

針對國艦國造完成後，2艘茄比級潛艦的去向，海軍人士表示，美國曾經向國軍表示，因全世界只剩下台灣仍在使用茄比級潛艦，希望台灣能善加利用，讓其成為有紀念性價值的陳展品；或循陽字號軍艦的前例，由縣市政府認養，並納入國家軍事博物館。

「亞太防務」雜誌總編輯、軍事專家鄭繼文接受中央社訪問時說，2艘茄比級潛艦的最大問題就是「老舊」，服役年限早遠超過當年設計的服役標準，是一艘有安全疑慮的潛艦。

但鄭繼文也認為，2艘潛艦雖不具備作戰能力，卻擁有無法取代的訓練功能，對於國軍潛艦專業的養成具有貢獻，原因在於，即便國軍擁有再好的反潛作戰能力，仍然要有標的物去驗證戰法、戰術及裝備性能。

在維修面向，藉由台船、國內公司去檢修維持運作能力，也可以讓相關造船公司獲得難得的實作經驗，進而延續到後續國艦國造的保修。

茄比級潛艦原為美海軍艦隊編屬潛艦，第一艘於民國62年4月12日移交本軍，在美國舊金山完成大修後於63年2月啟程返國；第二艘於62年10月18日在美國康州舉行移交儀式，並於63年1月10日返國，分為海獅及海豹軍艦2艘，目前駐地海軍左營軍港，隸屬海軍二五六戰隊。（編輯：張均懋）1080121