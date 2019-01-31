對抗假新聞 法國會議員：民眾需有批判精神

（中央社記者侯姿瑩台北31日電）假新聞是許多國家共同面臨的問題，法國國會議員佛蒂薩（Paula Forteza）今晚表示，民眾需要有更多元的平台來取得訊息；同時，每一個人都發展出批判的精神，才能對抗假新聞。

由文化部、法國在台協會等單位舉辦的「思辨之夜」今晚在台北舉行，其中，「數位科技與社會連結」專題講座將由佛蒂薩、法國外交部人權大使克羅凱特（Francois Croquette）擔任講者，國民黨籍立委許毓仁擔任主持人。

數位政委唐鳳原訂出席這場講座，不過臨時改為透過影片致詞。唐鳳表示，她認為，數位科技是實踐永續價值的一個方法，透過創造社群空間讓人民交流，使人民更願意尊重多重文化；透過思辨之夜的活動，每個人都可以成為一起打造民主的人。

佛蒂薩表示，現在社群網站常出現假新聞，影響民意甚至是選舉；許多國家都有這樣的現象，包括美國、台灣等。法國已通過對抗假新聞的法案，法官可以要求撤銷假新聞、處罰散播假新聞的人。另外，很重要的是，臉書同意公開演算法的方式，協助公權力對抗假新聞的散播。

她也表示，為對抗假新聞，民眾需要有更多元的平台獲取資料；讓每個人發展出批判的精神，才能對抗假新聞。

克羅凱特指出，對抗假新聞，立法只是其中一個工具，除了立法之外，教育也很重要。其中，很重要的一部分是恢復民眾信心，包括對媒體的信心；他舉例說明，法國的黃背心運動中，可以看到民眾對媒體的信心下降。雖然批判思考是必要的，但如果變成未經思考就一概否定媒體的價值，也是矯枉過正。

法國的反假新聞法案規定，政黨或候選人有權就疑似被刻意操縱的虛假訊息向法院提出，法院必須在48小時內做出裁決。佛蒂薩表示，48小時的規定主要是為了讓處分更有效率，避免假新聞對選舉過程產生太大的影響。

此外，針對公投與民主的議題，佛蒂薩表示，法國對台灣的公投機制很感興趣，在法國，人民與國會可以一起提出公投，不過門檻非常高。最近法國發生黃背心運動，也開始討論是否該降低公投門檻，台灣、瑞士的公投經驗，都值得法國參考。

在法國，公投適合用於哪些議題？佛蒂薩說，任何議題都可以，只要合乎憲法的規定。克羅凱特表示，公投可以是正面、也可以是負面的工具；在法國，社會所關注的議題也不一定都是透過公投決定的。

克羅凱特說，像是死刑廢除與否，如果透過公投決定的話，法國可能到現在都還不能廢除死刑。廢除死刑、同性婚姻等議題需要理性決策，需要很多時間來辯論。

在數位浪潮中，雖然民主面臨諸多挑戰，但佛蒂薩、克羅凱特都認為，民主還是最好的政治制度，透過改革，可以往更多的民主前進。

許毓仁表示，對於每一個訊息都保持勇於懷疑的態度，有獨立、批判的思考，這是台灣要進行的社會工程（編輯：林淑媛）。1080131