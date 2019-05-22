賴清德提對比新方案 民調若輸韓支持蔡總統連任[影]

民進黨22日中執會討論總統初選未獲共識。前行政院長賴清德（圖）傍晚現身黨中央，提議讓他、總統蔡英文與高雄市長韓國瑜對比民調，若蔡總統贏韓或他輸韓，他都會無條件支持蔡總統競選連任。中央社記者王飛華攝 108年5月22日

（中央社記者葉素萍、溫貴香台北22日電）民進黨中執會今天仍無法敲定總統初選方案，前行政院長賴清德提議，他和總統蔡英文與高雄市長韓國瑜對比，如果蔡總統贏韓或他輸韓，他無條件支持蔡總統競選連任；若他贏韓，韓又贏蔡總統，那請支持他出馬競選總統。

民進黨總統提名，賴清德挑戰尋求連任的蔡總統，下午召開中執會討論總統初選相關事宜，挺總統蔡英文與挺賴清德兩陣營的中執委在中執會脣槍舌劍。

挺英挺賴交鋒數回合無共識，民進黨主席卓榮泰宣布休息，中執會卡關後，賴清德現身中央黨部，與卓榮泰、黨秘書長羅文嘉、總統府秘書長陳菊、桃園市長鄭文燦、民進黨立法院黨總召柯建銘、總統蔡英文陣營代表林錫耀等人會談。

賴清德之後在黨中央召開記者會，他表示，初選一邊進行一邊改辦法，社會恐難接受，他提出一個贏的策略，希望黨內思考。

賴清德說，這個策略基於四原則：希望維護黨體制讓初選具備公信力；黨內能和諧團結打贏總統與立委選戰；基於對蔡總統尊重；出來參選非為個人而是承擔下一個階段台灣的責任。

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在黨的初選辦法繼續維持下，賴清德表示，他與蔡總統跟主要政黨國民黨候選人對比，目前大家的共識是韓國瑜，會有三個狀況，蔡總統贏韓國瑜，他沒有條件繼續支持蔡總統競選連任；第二個狀況，如果他沒有贏韓國瑜，他也會全力支持蔡總統連任；第三個狀況，若他贏韓國瑜，韓國瑜又贏蔡總統，他請蔡總統與黨中央能支持且提名他出馬競選總統。

賴清德否認此舉是突襲，呼籲各界不要這樣解讀，否則就枉費他一番苦心。至於手機納民調占比多少是否都能接受，賴清德表示，交由黨中央或5人小組來協調。

媒體問到為何不將台北市長柯文哲納入民調對比考量，賴清德表示，目前的選舉辦法就是主要的政黨做對比，希望在不改變選舉辦法的前提下，進行新的方案解這個局。

對於蔡陣營質疑在中執會中止後，賴清德突然現身中央黨部，向卓榮泰提出他的方案，令人錯愕。賴清德行動辦公室發言人李退之表示，卓榮泰在中執會中場休息之後，就中執會討論情形，請雙方代表聯絡參選人，詢問意見，賴清德因此才前往黨中央，在已公告有效的初選辦法之下，提出方案，以顧全民進黨的初選民主機制。

李退之表示，根據憲政原則，不是多數可以決定一切事情；政黨內部事務，也是要符合民主憲政的原則，以國民黨「馬王之爭」為例，一樣要受民主憲政規範。

羅文嘉在中執會後說，賴清德向5人小組提出看法，蔡總統代表收到後，也嘗試與蔡總統聯繫，想聽聽看蔡總統有何看法回應，但因為事出突然，花了比較多時間聯絡和等候。

羅文嘉指出，卓榮泰在中執會結論提到，還需要一週時間，與蔡總統、5人小組，討論賴清德的提議。

羅文嘉表示，原則上希望在6月10日進行總統民調日期不變的情況下，下週再開中執會，討論賴清德的提議是否可行。（編輯：蘇志宗）1080522