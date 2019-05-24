朱立倫：初選不砲口對內 否則民進黨歡天喜地

多個環保團體24日在台北發起「台北氣候緊急遊行」，前新北市長朱立倫（圖）到場聲援。中央社記者徐肇昌攝 108年5月24日

（中央社記者范正祥台北24日電）國民黨總統初選參選人前新北市長朱立倫今天對於黨內初選表示，大家要以大局為重，不要砲口對內，他說，否則的話，可能不是「花天酒地」的問題，可能是民進黨會「歡天喜地」的問題。

響應全球氣候行動，包括台灣健康空氣行動聯盟在內30餘個公民團體共同發起台北氣候緊急遊行，群眾在立法院前集結，呼籲正視氣候變遷，並邀各黨總統參選人與會。朱立倫與民進黨總統初選參選人前行政院長賴清德到場致意，但沒相遇。

面對媒體堵訪，被問到沒能夠與賴清德在響應全球氣候行動活動的同一個場合「同框」是否覺得可惜，朱立倫說，不會。他表示，沒關係，有機會再見。

媒體詢問如何看待民進黨總統初選，特別是賴清德與總統蔡英文之間的激烈競爭及支持者的交鋒，朱立倫強調，這是他們之間的恩恩怨怨，民眾都看在眼裡；但是回到國民黨自己黨內初選，「國民黨自己要團結，絕對不要自己人打自己人。」

對於媒體再問，轉述表態參選2020年總統的前立法院長王金平質疑國民黨初選因人設事、不公平，朱立倫說：「所以我才會說大家以大局為重，不要砲口對內，否則的話，可能不是『花天酒地』的問題，可能是民進黨會『歡天喜地』的問題。」

由於高雄市長韓國瑜近日遭資深媒體人質疑是否「花天酒地」，成為話題焦點。朱立倫論述黨內初選團結重要，提及「花天酒地」一詞時，吸引媒體注意。（編輯：張均懋）1080524